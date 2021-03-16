Житель ФРГ побывал в Крыму и назвал главные отличия Севастополя при Украине и России

Севастополь, 16 марта. Крым и Севастополь за семь лет в составе Российской Федерации настолько изменились и преобразились, что те люди, которые были в республике еще до воссоединения с Россией, просто не верят своим глазам, что все это можно было сделать за такой короткий срок.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить и прогуляться по славному городу-герою с Денисом ― гражданином Германии, который до девятого класса жил и рос в Крыму, однако затем он уехал за границу вместе с семьей.

Денис рассказал, что в последний раз посещал Севастополь в 2012 году, когда республика была еще в составе Украины. Он признался, что поездки в Крым для него как путешествие в детство, поэтому он вновь сюда решил вернуться в качестве туриста.

«Я помню грязные и забитые пляжи Севастополя, тогда по городским маршрутам ходили маленькие и душные микроавтобусы, летом в них можно было потерять сознание от жары. Помню, что тогда этот город для меня мало чем отличался от Алушты того времени, потому что он мне казался каким-то маленьким и заброшенным», — заявил собеседник издания.

Первое, что отметил Денис при посещении Крыма и Севастополя, — новые качественные дороги, которыми полуостров никогда не славился при Украине.

«Размах потрясает, особенно многополосная дорога от аэропорта, потому что мы доехали очень быстро, наверное, всего за полтора часа. Здесь тоже очень хорошие дороги, при этом я увидел новую рокаду вокруг города, хоть она еще не завершена, но уже сам факт ее наличия — восхищает. Сразу появляется ощущение того, что Севастополь ценен для руководства страны», — сказал гость из Германии.

Также его поразил вид главной отреставрированной улицы: Большая Морская теперь выглядит по-европейски.

«Я много где был в Европе и мире, могу подтвердить, что главная улица теперь выглядит очень современно и стильно. При этом я не чувствую, что ее, условно, вырвали из контекста, то есть она очень хорошо вписывается в историческую канву Севастополя», — сообщил Денис.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на новые детские площадки, которые сегодня появились практически во всех дворах города, потому что в 2012 году их не было, не считая поломанных и ржавых железных качелей.

«Еще меня удивили целые новые районы там, где их еще девять лет назад не было. Видно, что люди сюда охотно едут, покупают жилье. В 2012 году все с удовольствием ехали сюда на море, а вот оставаться никто не хотел», — добавил он.

Кроме того, корреспондент побывал вместе с гостем из Германии на новом благоустроенном солдатском пляже ― его отреставрировали и привели в порядок в 2019 году, поэтому там наконец-то появились все условия для комфортного отдыха.

«Это здорово, территория у моря выглядит красиво, а главное ― с заботой о людях. Раньше тут не было даже туалетов, поэтому все ходили в море», ― признался Денис.

Контраст между Севастополем 2012 и 2021 года очень впечатлил бывшего крымчанина, потому что не ожидал здесь увидеть такие серьезные изменения. В конце он пообещал, что будет рассказывать своим немецким знакомым всю правду о Крыме.

Напомним, ранее ФАН писал, как бывший военный ВСУ перешел под российский флаг в 2014 году.