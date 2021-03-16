Глава ДНР вместе с Аксеновым празднует в Крыму седьмую годовщину воссоединения с РФ

Симферополь, 16 марта. В Крыму состоялись торжественные мероприятия, посвященные седьмой годовщине крымского референдума о возвращении полуострова в состав Российской Федерации. Об этом передает корреспондент ФАН.

В числе торжественных мероприятий состоялось возложение цветов к памятнику ополченцам всех времен, а также к монументу «Вежливым людям» у здания Государственного совета Республики Крым.

В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет и другие почетные гости.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что к юбилею возвращения полуострова в состав Российской Федерации в республике была издана книга «Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания».