Каких успехов добился Крым в развитии промышленности за семь лет в составе России

Симферополь, 16 марта. После воссоединения Крыма с Россией на полуострове началась усиленная работа по восстановлению разрушенной при Украине инфраструктуры. За семь лет в развитие республики было вложено много сил и средств, которые сегодня себя полностью оправдывают. Сейчас полуостров является для Киева наглядным примером того, что бывает, когда у власти не потребительское отношение к своим гражданам и имеющимся ресурсам.

В комментарии ФАН министр промышленной политики Крыма Александр Трянов рассказал, каких успехов удалось добиться в отрасли с 2014 года.

По его словам, при России на полуострове была создана база для решения в последующие периоды основных стратегических задач в промышленности: на первом этапе — модернизация технологического парка и инфраструктурная перестройка, на последующих этапах — широкое внедрение инноваций и наращивание конкурентных преимуществ.

«Удалось стабилизировать флагманские и наиболее инновационные отрасли крымской промышленности — судостроение и оборонно-промышленный комплекс», — отметил собеседник издания.

Министр добавил, что сегодня на судостроительных предприятиях Республики Крым строятся 15 различных судов, в том числе которые ранее не строились в России.

Кроме того, теперь постоянно проводятся обновление производственных мощностей промышленных предприятий и мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду химических производств.

«Полностью погашена задолженность по выплате заработной платы на курируемых министерством промышленных предприятиях. Уровень заработных плат в промышленной отрасли в 2020 году составил 36,7 тыс. руб., что превышает среднекрымский уровень (33,6 тыс. руб.). За период с 2014 года рост составил более чем 2,8 раза (2013 год — 13,0 тыс. руб.)», — сообщил Трянов.

При этом он отметил, что с 2016 года крымские предприятия на конкурсной основе получают государственную финансовую поддержку в виде субсидий, которая направлена на стимулирование инновационной деятельности, реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, импортозамещению, повышению производительности труда.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса». Также была создана некоммерческая организация «Крымский региональный фонд развития промышленности» (КПФРП), которая оказывает поддержку успешным промышленным предприятиям в виде льготных займов с низкой процентной ставкой — пять процентов годовых.

«Промышленными предприятиями на протяжении прошедших лет освоен выпуск новых видов продукции: АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» — виды сварочной продукции, АО «Завод «Фиолент» — приборы и системы корабельной автоматики четвертого поколения на базе микропроцессорной техники и локальных вычислительных сетей; прецизионных электрических микромашин многоотраслевого применения; ручного электрического инструмента профессионального и бытового назначения», — заявил министр промышленной политики РК.

Кроме того, он добавил, что было осуществлено переоснащение производства и освоение выпуска новых видов продукции на ФГУП «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем». Установлена новая линия производства парфюмерной и косметической продукции в BOV-упаковке и осуществлена модернизация производства по выпуску косметики в цилиндрическом флаконе на АО «Комбинат «Крымская роза».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава РК Сергей Аксенов усомнился в скорейшем улучшении отношений между Крымом и Украиной.