Бывший военный ВСУ рассказал, почему в 2014 году принял решение присягнуть России

Симферополь, 15 марта. В Крыму и Севастополе 18 марта отпразднуют седьмую годовщину возвращения в Российскую Федерацию. При этом многие жители республики до сих пор вспоминают события прошлых лет, но уже с улыбкой на лице, потому что все переживания о будущем полуострова теперь позади.

В комментарии ФАН бывший украинский военный Алексей (имя изменено по просьбе собеседника) рассказал, каким для него был март 2014 года, когда их часть навестили «вежливые люди», и почему он решил принять присягу России. Сейчас он служит в российской армии, поэтому свободного времени очень мало.

«С работы уходим очень поздно, часто работаем в выходные. При Украине мы четко приходили к восьми утра и уходили ровно в шесть вечера, и это, наверное, единственное, о чем я сейчас скучаю», — признался военный.

Алексей находится на руководящем посту, получает военную зарплату, живет в большой служебной квартире и уже реализовал свое право на военную ипотеку. В квартиру, которую, по сути, приобрело для него государство, он перевез своих родителей из села в северном Крыму. В его семье два автомобиля, младший ребенок ходит в частный детский сад, а жена не работает.

«Мы же нищие были при Украине, поэтому я таксовал по ночам. У меня дочь родилась в 2012 году, но не было денег даже памперсы купить. Сейчас я чувствую себя гораздо свободней, есть четкая уверенность в завтрашнем дне, в военной пенсии, что меня не выкинут на задворки», — рассказал бывший украинский военный.

По его словам, когда на Украине происходил Майдан, он вместе с сослуживцами смотрел телевизор в дежурке, чтобы быть в курсе событий.

«Помню, что было страшно. Я тогда впервые понял, что в один момент вся привычная жизнь может очень сильно измениться. Не сразу, мы же были привычные к этим вечным революциям, поэтому думали, что и тогда разойдутся. Когда начались смерти — стало понятно, что просто так все не закончится, но что именно будет, никому не было известно», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что некоторые его сослуживцы уехали тогда в Киев, чтобы поддержать революционеров, однако он остался в Крыму, ожидая, что их начнут переводить в другие регионы и организуют места, чтобы в случае чего военные могли уехать вместе с семьями.

«Но нас бросили, никому мы не были нужны. Приказа какого-то на местах тоже не было. Мы просто тогда сидели и ждали. В марте к нам в часть пришли «вежливые люди» и сказали: «Ребят, ваша страна вас бросила. Просто идите сейчас домой и отдохните». Мы так и сделали, разошлись, а через несколько дней мне позвонил мой начальник, сказал, что часть теперь будет российской и нужна помощь с документами, я вернулся помогать», — заявил Алексей.

Собеседник издания рассказал, что долгое время украинские военные уже при России в Крыму были просто гражданскими, которые приходили помогать, поэтому он занимался документами почти полгода. Но им тогда пообещали должности и службу.

В итоге они сдали свои старые паспорта, получили новые российские и отказались от украинского гражданства, после чего приняли присягу на верность Российской Федерации. Это произошло летом 2014 года, в тот момент и началась военная служба Алексея под новым флагом.

Говорит, что сейчас, даже если каким-то чудом в Крым вернется Украина, менять флаг не будет, а уедет служить на материк.

«В 2014 году я оказался перед нелегким выбором. Страна, которая была мне родной, меня бросила, но пришла Россия и показала во всей красе, что именно я ей нужен. В Киеве с тех пор я ни разу не был, хотя скучаю очень по людям и друзьям. Но я честен перед собой и государством. Я рад своему выбору, потому что моя жизнь и город изменились к лучшему, до неузнаваемости. Когда вижу, как мои бывшие сослуживцы живут на Украине, становится обидно за них, однако это был их выбор, который я понял и уважаю. Хоть мне и много лет, и я военный, но все равно верю, что мы еще сможем пожать друг другу руки», — констатировал Алексей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что среди жителей Крыма прошел соцопрос, в котором люди рассказали, хотят ли они снова жить при Украине.