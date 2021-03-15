В Крыму издали книгу, которая объяснит Украине и США законность возвращения в Россию

Симферополь, 15 марта. Коллективную монографию «Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания» издали к юбилею возвращения Крыма в состав РФ.

Авторы представили монографию на пресс-конференции «Крымская весна 2014: историческое осмысление», которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Известно, что книгу к выпуску готовили около года вместе с различными специалистами: в ней собраны статьи ученых, политологов, философов и социологов.

«Начинается книга с выступлений главы Крыма Сергея Аксенова, и главы крымского парламента Владимира Константинова, которые включают общие размышления о том, как проходил процесс воссоединения Крыма с Россией, и что мы имеем на сегодняшний день, спустя семь лет после того знакового момента», — презентовал работу постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

При этом Мурадов отметил, что эту книгу стоит прочитать, прежде всего, президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы у него появилось реальное понимание всей сложившейся ситуации.

«Он там найдет массу интересных фактов, мне кажется, он человек, поддающийся воздействию. [Благодаря книге] он приобретет что-то для своих знаний, не только как актера, но и как политика. Возможно, у него откроются глаза, и он поймет, что Украине очень опасно становиться страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, потому что в таком случае она потеряет перспективу развития и выживания. Крым для Украины является в определенном смысле той самой путевой звездой, которая приведет страну в правильном направлении как части нашей единой и многовековой цивилизации, то есть назад в цивилизационную семью», — считает постпред РК.

Георгий Мурадов также добавил, что тираж монографии сейчас составляет 500 экземпляров, а в будущем ее планируют перевести на английский и другие языки. После этого книгу могут отправить в США президенту Джо Байдену или его окружению, а также некоторым странам-членам ООН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что власти Крыма назвали сумму иска к Украине по водной блокаде.