Многодетные мамы Крыма рассказали, что для них изменилось после возвращения в Россию

Симферополь, 15 марта. Стало ли легче растить ребенка в российском Крыму, какие выплаты для семей с детьми можно получить только на полуострове, и почему пик рождаемости в республике пришелся на 2015 год, выяснял корреспондент ФАН.

С того момента, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, на полуострове многое изменилось. По последним данным, с 2014 года в Республике Крым было создано более 25 тысяч новых мест в детских садах, построены и реконструированы десятки школ.

По мнению молодых мамочек, рожать стало спокойнее, выплат стало больше, в том числе за счет материнского капитала, которого при Украине не было. От этого и уверенности в том, что семья «потянет» еще одного ребенка, прибавилось.

Жительница Симферополя Алина, мама троих детей, отметила в разговоре с ФАН, что меры социальной поддержки стали более продуктивными.

«Раньше мы не могли позволить себе просторный дом, хотели завести третьего ребенка, но не знали, как семья сможет разместиться в однокомнатной квартире. Но благодаря материнскому капиталу мы купили дом. Дальше, конечно, от центра, но зато даже кредит не пришлось брать, и у каждого ребенка есть своя комната», — поделилась Алина.

Известно, что сейчас в Крыму, помимо федеральных мер социальной поддержки, есть и специальные. Например, единовременная денежная выплата для улучшения жилищных условий семьям, у которых есть дети. Родитель имеет право на такое пособие, если он был рожден на территории Республики Крым и проживает на полуострове в общей сложности не менее 10 лет.

Кроме того, ребенок тоже должен быть рожден в Крыму и являться гражданином РК. Также должен быть соблюден еще ряд определенных условий, о которых можно более подробно узнать на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При этом, к сожалению, уровень рождаемости по республике сокращается — в 2020 году в Крыму этот показатель стал меньше на 2%, а в Севастополе — на 1%. Специалисты сообщили, что по состоянию на январь 2021 года, негативная динамика продолжилась: рождаемость по РК снизилась на 9%, в городе-герое — почти на 25%.

Эксперты приводят самые разные причины для такой тенденции, одна из основных — общее снижение рождаемости в России, которое только в 2017 году резко упало сразу на 10,7%, что следует из отчета Росстата.

По мнению акушера-гинеколога Таисии Евреиновой, это может быть еще связано с тем, что сейчас мамочки больше стремятся к построению карьеры, а не созданию большой семьи.

«Они даже когда в палате с ребенком лежат в первый день, умудряются дистанционно работать, отвечать на звонки, что-то выкладывать в интернет. Раньше, конечно, такого не было. Куда им детей рожать, когда столько работы…» — рассказала ФАН Таисия.

Пик рождаемости в Крыму был зарегистрирован в 2015 году — тогда прирост населения составил почти 11,6 тыс. человек. Жительница Керчи Оксана, мама четверых детей, поделилась с ФАН мнением, почему так произошло.

«Мы с мужем решили в 2014 году, что раз Крым вернулся в состав России, то можно заводить четвертого ребенка. Долго ждать не пришлось — Семен родился 22 августа следующего года. Когда я рожала, палата в роддоме была полная. Я еще подумала, как много мамочек. Мы еще обсуждали, что теперь вырастет новое поколение крымчан», — делится впечатлениями Оксана.

На ближайшие годы прогнозы по рождаемости в Крыму более позитивные. По последним данным, на полуострове ждут серьезного пополнения, поскольку к концу года должно появиться не менее 19 тыс. детей, и более 20 тыс. — в следующем, что почти на 10% больше предыдущих показателей. Вполне вероятно, что значимую роль в этом играет и проект «Демография», реализация которого началась в 2020 году.

Он охватывает сразу несколько основных направлений, которые влияют на рождаемость, включая в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

Напомним, ранее эксперт рассказал об экономическом развитии Крыма за семь лет в составе России.