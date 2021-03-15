Политолог назвал несколько причин, из-за которых мог развалиться Советский Союз

Симферополь, 15 марта. Политолог Александр Форманчук на пресс-конференции «Последняя весна Советского Союза: можно ли было спасти СССР?» назвал несколько возможных причин развала Советского Союза в декабре 1991 года.

«Гласность растревожила этот всенародный улей, потому что столько правды пошло. Я помню, что мы тогда читали «Детей Арбата» (роман о жизни поколения 1930-х годов, о тоталитарной власти и сломленных властью судьбах. — Прим. ФАН). Этой гласностью и сорвало плотину СССР, поскольку мутные потоки правды усилили энергию распада», — считает он.

Политолог уверен, что точкой невозврата в процессе развала Советского Союза стала отмена шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Напомним, что это решение было принято народными депутатами в марте 1990 года.

«После того, как наши интересы были сданы в Восточной Европе, произошло падение Берлинской стены, все эти процессы перешли и на нашу территорию, и было понятно, что разрушение уже никак не остановить», — заявил Форманчук.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему развал Советского Союза был крайне невыгоден для Крыма.