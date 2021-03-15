Политолог рассказал, почему развал Советского Союза был невыгоден Крыму

Симферополь, 15 марта. В Крыму не хотели развала Советского союза. Об этом на пресс-конференции «Последняя весна Советского Союза: можно ли было спасти СССР?» сообщил политолог Александр Форманчук.

Он отметил, что до событий 1991 года жители полуострова нуждались в сохранении СССР как ни один на тот момент регион советской Украины, передает корреспондент ФАН.

«Крым был очень тесно интегрирован в общесоюзное народное и хозяйственное пространство. Крымское село было успешным, богатым и даже зажиточным. Было очень много продукции — куры, яйца, виноделие, консервная промышленность, практически каждый колхоз имел на своей территории какой-нибудь маленький заводик», — сообщил Александр Форманчук.

Все это продавали в дальние восточные регионы Советского Союза, поэтому крымская экономика очень нуждалась в сохранении этих торговых связей. Кроме того, не хотели расформирования СССР и на Черноморском Флоте, подчеркнул политолог.

«Все мы помним ту цену, которую заплатила Россия, чтобы выйти и закрепиться на берегах Черного моря, поэтому терять этот успех было бы глупо, мы здесь все это понимали. Тут была большая тревога на этот счет. Мы понимали, что если произойдет развал СССР, то Крым останется в составе Украины, а мы всегда себя чувствовали частью России», — сказал он.

Александр Форманчук выразил уверенность, что Советский Союз можно было сохранить, однако начинать это нужно было задолго до 1991 года. Именно поэтому народный референдум 17 марта 1991 года, где более 77% советских граждан выступили за сохранение СССР, не смог существенно повлиять на ход мировой истории.

Напомним, ранее жительница Крыма рассказала, почему больше никогда не поедет работать на Украину.