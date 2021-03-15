В Крыму задержали мошенника из Украины, который выдавал себя за депутата ГД Бальбека

Симферополь, 15 марта. При въезде в Крым был задержан злоумышленник, который ранее работал с территории Украины, выманивая деньги у людей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека. Выяснилось, что в республике он работал с сообщником с 2020 года, передает ФАН.

Преступная схема заключалась в том, что они обращались к предпринимателям и иным лицам с просьбой перечислить деньги на различные благие цели. У них были даже поддельные бланки приемной депутата, которые они рассылали своим жертвам. Об этом сообщил Бальбек на личной странице в Facebook.

«Одним говорил, что это для моей семьи, другим — что на благотворительность, третьим — что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех. <…> Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени», — заявил он.

Руслан Бальбек добавил, что все, кто сталкивался с подобными обращениями якобы от его имени, должны обратиться к нему в приемную или в полицию. Известно, что сейчас дело находится на контроле МВД по Республике Крым, а в отношении мошенника уже возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Европейский союз не признает Крым частью России, опасаясь парада референдумов в ЕС.