Крым получил сотни миллионов рублей на ремонт изношенных водопроводных сетей

Симферополь, 15 марта. Глава Ялты Янина Павленко в ходе оперативного совещания по вопросам водоснабжения Крыма анонсировала ремонт городских водопроводных сетей в курортной столице полуострова, передает корреспондент ФАН.

«Еще один вопрос, который волнует всех ялтинцев, — почему так медленно происходит ремонт сетей? Я хочу напомнить, что Республике Крым выделено 900 млн рублей в этом году, и мы специально сделаем широкое освещение: где, на каких улицах и какие сети будут ремонтироваться, чтобы ялтинцы понимали, что ремонт сетей идет», — заявила она.

Кроме того, по словам Павленко, низкие темпы ремонта обусловлены сложностью работ и высоким износом водопроводных сетей в целом.

Ранее ФАН сообщал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о невозможности бесперебойного водоснабжения Ялты без опреснения воды.