Аксенов объяснил, почему постоянное водоснабжение Ялты без опреснения невозможно

Симферополь, 15 марта. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил, что строительство опреснителей в Крыму — необходимая мера, так как воды на полуострове все еще не хватает. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«Опреснительная будет строиться. Гарантированное водоснабжение Ялты без опреснения невозможно», — заявил Аксенов.

В свою очередь, глава Ялты Янина Павленко отметила, что даже при наличии хорошего притока в водохранилища города полезный объем в них остается существенно низким.

«По запасам воды на 15 марта: в Загорском водохранилище объем 4,7 млн кубометров воды, в Счастливом — почти 4,9 млн, общий объем — 9,6 млн метров кубических. Но здесь, еще раз обращаю внимание всех ялтинцев, всего 7,2 млн метров кубических полезного запаса, который можно использовать. Суммарный приток за неделю всего лишь 398 тыс. кубометров воды, объем суточных — 32 тыс. метров кубических», — сообщила она.

По словам Павленко, из-за сокращения объемов добычи воды из альтернативных источников Ялта снова вынуждена была перейти на режим подачи воды по графику.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что водозабор на реке Бельбек начал работу в тестовом режиме.