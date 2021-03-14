Осталась одна неделя: у украинцев уже скоро начнут изымать земли в Крыму

Симферополь, 14 марта. У иностранных владельцев собственности в Крыму и Севастополе осталась неделя, чтобы переоформить по законам РФ права на участки, которые находятся на приграничной территории с республикой. В ином случае земля будет отчуждена в соответствии с Указом президента России от 20 марта 2020 года.

Процесс отчуждения начнется после 20 марта 2021 года, о чем всех уведомили. Известно, что в период с 1 октября 2020 года по 1 января этого года была перерегистрирована всего тысяча прав иностранных лиц на земельные участки. При этом в крымском ЕГРН по состоянию на начало года осталось 11 тысяч таких прав, сообщили ФАН в госкомрегистре РК.

Основные собственники-нерезиденты — граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Израиля. Всего на территории полуострова приграничной территорией были признаны 19 из 25 муниципальных образований Крыма и 8 из 12 муниципалитетов Севастополя.

Если иностранные владельцы, а также лица без гражданства и иностранные юридические лица не успеют переоформить по законам РФ права собственности на землю — не продадут, подарят или откажутся, то имущество будет продано на торгах, а вырученные средства передадут правообладателю участка. В ином случае деньги будут находиться на депозитном счете, чтобы затем их забрал владелец.

При этом стоит отметить, что принудительное отчуждение земельного участка может произойти без ведома самого собственника-нерезидента, а обжаловать это решение можно будет в течение месяца. В госкомрегистре Крыма считают, что участки должны отчуждаться одновременно с объектами капитального строительства.

Известно, что многие юристы предлагали иностранным собственникам в Крыму оформлять договоры долгосрочной аренды, однако даже это не дает гарантий сохранения права на землю, поскольку такой договор может быть расторгнут судом.

То есть уже с 20 марта начнется полноценное отчуждение территорий у всех тех, кто не успел переоформить права собственности. Очевидно, что в основном это коснется украинцев и белорусов, которые по тем или иным причинам не сделали этого за семь лет после воссоединения Крыма с Россией и которые чаще всего являются собственниками этих земель.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что ялтинцы смогли отстоять старинную усадьбу в центре города от сноса и застройки очередной многоэтажкой.