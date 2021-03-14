Эксперт рассказал об экономическом развитии Крыма за семь лет в составе России

Накануне в Крым прибыл министр экономического развития России Максим Решетников, чтобы провести совместное совещание с главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также встречу с представителями крымского бизнес-сообщества.

Во время общения с предпринимателями и руководителями республики министр отметил, что сельское хозяйство, туризм и IT-сфера являются для Крыма приоритетными направлениями, которые должны превратить полуостров в мощную точку роста инфраструктуры и экономики, передает ФАН.

Также он добавил, что федеральные меры поддержки помогают Крыму и Севастополю в вопросе увеличения инвестиционной привлекательности республики, несмотря на то, что местный бизнес работает в условиях ограничительных мер. По его словам, все это делается для людей и бизнеса, чтобы в регионе появлялись новые рабочие места.

«Нам очень важно, чтобы создавалась мощная база экономического развития. С тем, чтобы здесь были рабочие места, и не только летом, чтобы здесь была постоянная занятость. С тем, чтобы Крым и Севастополь все больше полагались на собственные силы и могли самостоятельно решать вопросы», — заявил Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития сообщил, что Республика Крым станет пилотной площадкой для производства электрических автомобилей, тем более в регионе уже есть компания, которая занимается выпуском электробусов для туристов, а также электрических коммунальных и грузовых машин. Вскоре они начнут экспортироваться в Казахстан, Белоруссию и Армению.

Вместе с тем министр экономического развития РФ отметил высокую эффективность властей при реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он отметил, что по итогам 2020 года в республике появились 67 новых объектов, которые уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, Решетников заявил, что в 2021 году на реализацию ФЦП выделено более 80 млрд рублей, которые будут использованы для реализации новых проектов. При этом особое внимание будет уделяться вопросу надежного водоснабжения населения.

Известно, что в ходе рабочего визита в Крым министр посетил ряд объектов: новую больницу им. Семашко и Бештерек-Зуйский водозаборный узел в Симферополе, отреставрированные Митридатские лестницы в Керчи, построенный специалистами Минобороны РФ водозабор на реке Бельбек и Технопарк «ИТ Крым» в Севастополе.

«Все развернуто, все по плану, плюс, идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках», — сказал Максим Решетников.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что на данный момент крымская столица получает более 80 тысяч кубов воды в сутки — Бештерекский водозаборный узел даст дополнительно 10–12 тысяч кубов воды из артезианских скважин.

«Это позволит вывести Симферополь на независимую от погодных условий систему водоснабжения. При этом я уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. Уже готовится технико-экономическое обоснование. Общий объем средств — около трех миллиардов рублей. Источники финансирования есть», — сообщил Аксенов.

По его словам, в связи с ограничительными мерами пока некоторые нюансы не озвучиваются, однако к соответствующим работам уже приступили.

В комментарии ФАН экономист Александр Дудчак заявил, что в Крым направляются очень серьезные инвестиции, что даже приводило к парадоксальным случаям — не все деньги успевали осваивать по каким-то причинам.

«В Крым вложено гораздо больше, чем это было при Украине, потому что отношение к полуострову было достаточно потребительское. Особенно после госпереворота мы можем наблюдать за тем, что на Украине пытаются максимально использовать то, что есть, не занимаясь перспективным планированием. Даже те люди, которые занимают наивысшие руководящие должности, не видят будущего этой страны, поэтому там работают временщики. При этом Крым действительно имеет колоссальный потенциал, видно, что его пытаются развивать: идут инвестиции и в сельское хозяйство, в места отдыха для жителей всей страны и многое другое», — заявил собеседник издания.

По словам экономиста, будущее республики очень оптимистично, поскольку есть не только финансовые ресурсы, но и политическая воля руководства страны.

«Сейчас некоторые компании соблюдают западные санкции и не ведут бизнес в Крыму, но я думаю, что это временное явление, поскольку «свято место пусто не бывает». Республика — привлекательная территория для инвестиций, если кто-то не хочет, то придут другие и займут важные места в бизнесе на полуострове. Поэтому за Крым точно можно быть спокойным», — констатировал Александр Дудчак.

Напомним, федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году. В программу несколько раз вносили изменения, во время последней корректировки ее продлили до 2025 года, а также увеличили объем финансирования до 1,37 трлн рублей — до 2020 года в рамках ФЦП Крым получил 770 млрд рублей, а в 2021–2025 годах планируется выделить еще 600 млрд.

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