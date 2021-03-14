В Ялте защитили от сноса под застройку старинную усадьбу в центре города

Ялта, 14 марта. Власти курортной столицы Крыма спасли старинную усадьбу баронов Меллер-Закомельских от сноса, вернув ей статус объекта культурного наследия. Дело в том, что в 2010 году при Украине усадьбу, которая была построена еще в 1877 году, лишили этого статуса.

Однако в феврале серьезно встал вопрос о сохранении здания: жители Ялты сообщили, что отсутствием статуса хотел воспользоваться застройщик и возвести на территории, где сегодня находится постройка, парк с многовековыми деревьями и корпус санатория «Киев», многоэтажное здание, передает ФАН.

Поэтому люди обратились в администрацию, чтобы сохранить усадьбу и, возможно, реконструировать ее, поскольку таких исторических зданий в городе уже практически не осталось.

На эту ситуацию сразу же обратила внимание мэр Ялты Янина Павленко, после чего она обратилась к главе республики Сергею Аксенову с просьбой присвоить старинной постройке статус памятника. Также соответствующие документы отправили и в Минкультуры.

«Статус защитит его от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов. Благодарю главу Крыма за поддержку и поздравляю всех неравнодушных к нашему городу», ― прокомментировала новость глава Ялты.

Решение о присвоении статуса на днях принял Научно-методический совет по культурному наследию Минкультуры Крыма. Также Павленко сообщила, что на данный момент готовятся все документы, необходимые для возвращения зданию его законного статуса ― объекта культурного наследия.

Сегодня усадьба Меллер-Закомельских нуждается в серьезном ремонте, поскольку здание уже признано аварийным, а его фундамент находится в плачевном состоянии из-за грунтовых вод. До наших дней хорошо сохранился только кружевной фасад здания.

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