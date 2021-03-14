США и Евросоюз не признают Крым частью России, опасаясь парада референдумов в ЕС

Симферополь, 14 марта. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало ударом по планам Запада, из-за чего страны Европейского союза и США ввели санкции против РФ. Они не признают ни законность референдума, ни статус российского полуострова, хотя волеизъявление жителей республики произошло в строгом соответствии с международным правом.

В разговоре с ФАН крымский политолог Иван Мезюхо назвал веские причины, почему коллективный Запад не признает Крым частью России. По его словам, тема Крыма для них — всего лишь повод для введения антироссийских санкций: если бы не произошло воссоединения с Россией, то западные страны нашли бы другой повод для введения ограничительных мер экономического и политического характера в отношении РФ.

«Внутри того же Европейского союза есть ряд регионов, которые хотели бы отделиться от государств, в которых они находятся. На ум сразу приходит Каталония. Или Шотландия — когда Великобритания состояла в Евросоюзе. В Шотландии и сейчас существуют настроения на отделение, они достаточно весомы», — отметил политолог.

Поэтому, продолжил Мезюхо, если бы Европейский союз признал Крым частью России, то внутри ЕС вполне мог бы состояться парад референдумов.

«Есть и военные причины, по которым Запад не признает Крым частью РФ. Конечно, Соединенные Штаты Америки рассчитывали на то, что когда-то в Севастополе появится группировка НАТО. Наверное, именно поэтому во времена президентства Виктора Ющенко вынашивались планы по открытию дипломатического учреждения США в городе-герое Севастополе. Но тогда, к счастью, эти планы не реализовались, и харьковские соглашения, за которые так критикуют Виктора Януковича, продлили срок пребывания Черноморского флота на территории полуострова», — заявил собеседник ФАН.

Если бы не флот, то России — единственному международному гаранту безопасности в Крыму — было бы сложнее защитить жителей республики в 2014 году, уверен Иван Мезюхо.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Европарламенте признались, почему скифское золото до сих пор не вернули Крыму.