Севастополь, 13 марта. Водозабор на реке Бельбек в Севастополе с 1 марта работает в тестовом режиме, пусконаладочные работы уже завершились, сейчас в основном идет облагораживание территории. Во время паводков водозабор сможет давать городу-герою и окрестным районам около 50 тысяч пресной воды в сутки, передает корреспондент ФАН.

В условиях засухи, которая продолжается в Крыму уже на протяжении долгого времени, данный объект как никогда кстати. При этом стоит отметить, что на Украине неоднократно критиковали этот проект, впрочем, как и все остальные, заявляя, что он якобы навредит экологии.

Однако ничего подобного не произошло, потому что специалисты Минобороны РФ, которые строили водозабор, все предусмотрели. Известно, что в реку в качестве компенсационных мероприятий было выпущено около 90 тысяч мальков различных видов рыб, а из Бельбека забирается не более 30% от общей массы стока.

Вместе с тем крымский блогер с ником Igor Korsakov опубликовал видео, на котором он показал, как сейчас выглядит сток реки Бельбек в море. Также он рассказал про завершающие работы на самом объекте.

То есть Украина, которая всеми правдами и неправдами пытается вернуть Крым, по сути в очередной раз показала свою несостоятельность в серьезных вопросах, как это было и с Крымским мостом, который для киевских патриотов до сих пор не существует.

Известно, что данный водозабор построили военные Министерства обороны РФ в крайне сжатые сроки, чтобы успеть к паводкам, — за 115 дней. В полную силу он заработает 18 марта — в седьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что проблемы с водоснабжением Геленджика частично решит закольцовка сетей.