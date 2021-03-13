Эксперт рассказал, как Россия предотвратила трагедию в Крыму в 2014 году

Симферополь, 13 марта. Телеканал «Россия 24» показал отрывок фильма Андрея Кондрашова, где президент РФ Владимир Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму.

По словам российского лидера, решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторились те события, которые сегодня происходят в Донбассе. При этом он отметил, что конечной целью было дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие ситуации, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — заявил Путин.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо подтвердил, что если бы Крым не вернулся в Россию, то военный сценарий в республике был бы вполне вероятен. Эксперт напомнил, что тогда майданные власти уже пытались стравить крымское общество между собой.

«Я думаю, что все жители полуострова помнят, как ныне лидер «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен на территории РФ) Рефат Чубаров поставил ультиматум местным властям по поводу сноса памятника Ленину на центральной площади Симферополя. Если бы этот монумент был снесен, то это послужило бы началом серьезного гражданского кровавого противостояния в Крыму, поскольку я помню, что тогдашние власти не были готовы к подобным провокациям. В то время у меня были разговоры с некоторыми представителями еще украинской крымской власти, и на мои вопросы о том, будут ли они защищать памятник Ленину в нашей столице, не последовали положительные ответы. Тогда я понял, что нас, крымчан, может ждать серьезная трагедия внутри республики», — подчеркнул собеседник издания.

К счастью, продолжил Иван Мезюхо, такой негативный сценарий не был реализован, потому что Россия защитила жителей Крыма от надвигающейся угрозы и приняла в свои объятия.

По его словам, в этом смысле Российская Федерация поступила как единственный международный гарант безопасности на территории полуострова. Эксперт отметил, что Россия всегда была таким гарантом и осталась им после государственного переворота на Украине.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему на совещании ОБСЕ украинцы перебивали журналистов из Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.