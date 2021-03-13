ФАН публикует видео пожара у Аянского водохранилища в Крыму

Симферополь, 13 марта. Сотрудники МЧС и местные жители предотвратили лесной пожар в районе села Перевальное. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В субботу, 13 марта, около 11:30 жители Ялтинского дачного массива заметили задымление в поле у Аянского водохранилища, о чем незамедлительно сообщили в МЧС. Не дожидаясь приезда пожарной бригады, люди вышли своими силами бороться с огнем, так как пламя быстро распространялось в сторону леса.

Оперативно подоспевшие пожарные при поддержке местных жителей быстро локализовали и потушили пожар.

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