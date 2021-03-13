Отмена ряда городских маршруток возмутила ялтинцев

Ялта, 13 марта. В связи с оптимизацией маршрутной сети в городе Ялте у местных жителей возник ряд вопросов, которые их очень беспокоят. Так, с осени администрация города принимала предложения горожан по изменению и улучшению городских маршрутов.

Недавно был опубликован предварительный список изменений с новыми — продленными и отмененными — маршрутами. Некоторые изменения серьезно возмутили ялтинцев.

В городе особенно летом возникают большие очереди на ряд маршруток — №100 (Массандра — Ливадия), №17, следующий на 10-й микрорайон, и еще ряд других, идущих в дальние уголки города. Теперь же их было предложено объединить с другими маршрутами, а некоторые дублирующие — убрать.

«Отменили маршрутку №11. Я на ней добиралась домой в Ливадию. №100 движется по другому маршруту, №35 не дождешься — ходит редко и постоянно забит. Как мне теперь добираться домой?» — возмущенно оценила представленный план в комментарии ФАН Мария из Ялты.

ФАН выяснил в администрации, какие изменения произошли на востребованных маршрутах. Как сообщил замглавы Ялты Сергей Стрельбицкий, по самым обсуждаемым маршрутам решения следующие:

— на автобусном маршруте №7 Васильевка — 10-й микрорайон будут работать десять транспортных средств с интервалом 7-8 минут. В него войдут также отмененные маршруты №17 и №6.

— на востребованном №100 Ливадия — Массандра работать будут шесть автобусов с интервалом 15 мин.

Так как маршрутку №11, следующую по улице Коммунаров через многие санатории, отменили, то маршрут по улицам Коммунаров — Строителей — Щербака — Достоевского будут обсуживать всего два автобуса №19 с интервалом в 30 минут и два автобуса №135(35) с интервалом в 40-50 минут.

Ялтинцы считают, что такого количества маршруток очень мало, особенно когда число людей в летний период возрастет в разы.

«Вы представляете, что здесь будет летом?! Пришел на остановку, 35-й только что ушел, а ты жди еще 50 минут, он приходит весь забитый. И что дальше?» — говорят местные жители.

По решению администрации, по дороге через Колоннаду и санатории на Коммунаров пойдут еще два маршрута: №122 Ялта, Гоголя, 24 — Кореиз (сан. «Буревесник») — шесть автобусов с интервалом 25 минут; №132 Ялта, Гоголя, 24 — Алупка, Воронцовкий дворец — восемь автобусов с интервалом 15 мин.

Пока, конечно, многие скептически относятся к подобным изменениям в транспортном распределении по городу, однако время и курортный сезон покажут, удалось ли руководству города оптимизировать автобусную сеть в Ялте.

Как подчеркнул ранее начальник отдела промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич, все эти изменения в конечном итоге позволят снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, уменьшить количество пробок в курортный сезон и снизить уровень загрязнения воздуха.

Всю подробную информацию о работе маршрутов можно получить по ссылке.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе построить обходную дорогу вокруг Ялты через гору Дарсан.