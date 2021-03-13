Опытный кинолог пояснил, как правильно выбрать собаку в приюте для животных

Симферополь, 13 марта. После ряда случаев за последние дни с нападением бездомных собак на людей многие граждане озаботились вопросом: стоит ли брать в семью животное, которое прожило много времени на улице и потом попало в приют?

Недавно ФАН рассказывал, что жители некоторых сел под городом Симферополем столкнулись с проблемой появления большого количества бездомных собак на улицах, из-за чего вынуждены вооружаться электрошокерами, чтобы защититься.

Кинолог, учредитель московского приюта для собак «Гвардия» Сергей Фокин в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как правильно забирать собаку из приюта для животных. Подробнее — в нашем материале.

По словам Фокина, просто так прийти в приют и забрать домой собаку не получится. Для начала с животным надо сдружиться и пройти специальный курс обращения с ним.

«Мы рекомендуем сначала пройти мастер-классы, как вести себя с животным. Мастер-классы существуют при приюте. За это время они общаются с тем животным, которое они выбрали», — пояснил директор приюта Фокин.

По его мнению, дикие собаки слабо социализированы, поэтому у них могут возникнуть проблемы, например, агрессия, непослушание. За непослушание люди чаще всего стараются наказать животное, что вызывает еще большую агрессию и даже может привести к нападению животного.

«Чтобы взять животное в семью, человек должен с ним неоднократно пообщаться. У нас работают не только опытные кинологи, но и на каждом занятии присутствует психолог-кинолог, который старается подобрать животное по характеру», — добавил он.

Кроме того, Сергей Фокин отметил, что в его приюте заботятся о животных, поэтому получить добро на общение с животным и уж тем более его забрать — не такая простая задача. Хозяин приюта всегда тщательно проверяет всех своих клиентов.

Ранее ФАН сообщал, что муниципальный приют для бездомных животных в Симферополе откроется в апреле текущего года.