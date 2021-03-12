В Крыму вандалы бессовестно уничтожили надгробья павших красноармейцев в Армянске

Армянск, 12 марта. Сегодня в крымском Армянске были обнаружены оскверненные могилы похороненных воинов-красноармейцев на мемориальном комплексе. Местные жители крайне возмущены произошедшим. Подробности выяснял корреспондент ФАН.

Около 10:00 местный житель с активной гражданской позицией Алексей Кружинский в районе домов №13 и №15 по улице им. Генерала Корявко обнаружил разрушенные обелиски на памятном месте захоронений павших солдат Красной армии, после чего вызвал полицию.

Оперативная группа прибыла на место происшествия менее чем через десять минут. Для правоохранительных органов и горожан раскрытие этого преступления воспринимается как дело чести. Известно, что Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю уже начал проверку по данному факту.

В разговоре с ФАН Алексей Кружинский более подробно рассказал, какие мероприятия проводятся следственными органами.

«На место происшествия были вызваны эксперты и кинологи с собаками. Очень серьезный подход к делу. Ведется активный поиск возможных свидетелей в домах поблизости. По состоянию на 15:00 на месте еще работает следственная бригада», — заявил он.

Известно, что оскверненные вандалами могилы являются братскими захоронениями павших воинов Гражданской и Великой Отечественной войн. Они расположены на окраине бывшего гражданского кладбища Армянска.

В числе других есть могилы моряков-десантников, героев Гражданской войны, воинов-афганцев, могила Прохора Иванова, Вити-минера, которому на момент гибели было всего 11 лет, воинов Советской армии. Все эти люди погибли, защищая Родину и город Армянск.

Остается загадкой, что творится в умах тех, кто совершает подобные варварские преступления. Что могло стать причиной неадекватного поведения — отсутствие воспитания, агрессивное настроение или просто отсутствие присущих нормальному человеку морально-этических качеств, — остается только догадываться.

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