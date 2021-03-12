Тысячи вызовов по всей республике: как в Крыму работает центр медицины катастроф

Симферополь, 12 марта. В Крыму в Сети опубликовали видеоролик, на котором женщина рассказывает, что для транспортировки ее мужа из Черноморского района в другую больницу прилетел вертолет, чего явно она не ожидала.

«А все ругаются, большое спасибо президенту за нашу медицину, за которую мы не заплатили ни одной копейки», — сказала женщина за кадром.

В комментарии ФАН заместитель директора ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Александр Кирсанов рассказал про особенности работы и в каких случаях пациентов транспортируют вертолетом. Также корреспондент попытался выяснить, что было с пациентом, которого перевозили вертолетом.

«В течение двух дней мы туда (в Черноморский район. — Прим. ФАН) дважды летали к разным больным, и разных людей вывозили. Они оба одного возраста — по 54 года, поэтому сложно говорить, кого именно забирают на видео. Один больной был с ожогом, а другой — с желудочно-кишечным кровотечением», — отметил собеседник издания.

Также он объяснил, почему есть надобность в перевозке пациентов из одних больниц в другие.

«Есть соответствующие приказы министерства здравоохранения о маршрутизации, оказании медицинской помощи населению Республики Крым. У нас есть лечебные учреждения первого, второго и третьего уровня. Участковая больница и врачебные амбулатории — они относятся к первому уровню. Центральные, районные и городские больницы — это лечебные учреждения второго уровня. И республиканские учреждения, специализированные клиники — это учреждения третьего уровня. В Черноморском районе лечебные учреждения первого и второго уровня, поэтому иногда мы перевозим больных оттуда», — сказал Александр Кирсанов.

По его словам, больных эвакуируют на разный уровень лечебных заведений на разных этапах не только с ожогами или желудочно-кишечным кровотечением, а и с серьезными заболеваниями органов брюшной полости, инсультами, инфарктами. Все зависит от того, что необходимо конкретному больному.

«И делаем мы это порядка 4000 раз в год. Часть транспортировок мы делаем при помощи вертолетов, например, когда требуется экстренная помощь или в течение суток. Конечно, большую часть мы это перевозим по земле: у нас есть специализированный транспорт, реанимобиль, дежурные бригады — у нас специалисты по 28 специальностям, которые дежурят круглосуточно и выезжают по всему Крыму оказывать помощь. Каждый день мы принимаем от 10 до 24 заявок в различные регионы. Кого-то мы вывозим, кого-то оперируем, а кого-то просто консультируем», — отметил он.

Собеседник издания добавил, что доставить пациента вертолетом из Черноморского района, например, в Симферополь, займет всего час времени, поскольку вертолет специально рассчитан на медицинскую эвакуацию.

«В нем есть оборудование необходимое, которое позволяет следить за состоянием больного: кардиограмма, пульс, дыхание, давление, есть аппарат искусственной вентиляции легких и многое другое. То есть это, по сути, клиника в воздухе, за счет чего мы можем перевезти больного из одного реанимационного отделения в другое, более высокого уровня. Вот этим мы и занимаемся», — констатировал заместитель директора ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Александр Кирсанов в разговоре с ФАН.

Очевидно, что наземным транспортом везти больного будет гораздо дольше и сложнее, в том числе для самого пациента. Судя по навигаторам, чтобы из Черноморского района добраться в Симферополь, нужно не менее двух с половиной часов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму больше не церемонятся с «черными копателями».