ФАН выяснил, когда начнет работать новый приют для животных в Симферополе

Симферополь, 12 марта. Первую очередь муниципального приюта для бездомных животных в Симферополе должны сдать в эксплуатацию в апреле 2021 года. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В одном из прошлых материалов ФАН сообщалось, что бездомные животные стали для Крыма настоящей проблемой. Мы обратились за комментарием в администрацию города Симферополя за разъяснением, когда появится место, где будут содержаться животные и проходить необходимые процедуры стерилизации, вакцинации и передержку.

Из полученного ответа следует, что администрация крымской столицы ежегодно заключает контракт с подрядной организацией на отлов и стерилизацию бездомных животных. Также в пресс-службе сообщили, что в апреле этого года ожидается открытие первой очереди муниципального приюта для животных.

Ранее ФАН сообщал, что из-за пандемии коронавируса в Крыму резко возросло количество бродячих собак и кошек.