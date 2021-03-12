Борис Корчевников вошел в попечительский совет мужского монастыря в Крыму

Крым, 12 марта. Известный телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников стал сопредседателем попечительского совета монастыря святых мучеников Косьмы и Дамиана в Партените.

Наместник обители архимандрит Иларион сообщил ФАН, что готовится представить полный список совета, куда войдут другие известные люди.

«Это в порядке вещей, что у нас в совет входят такие люди», — подчеркнул он.

Теперь в монастыре Косьмы и Дамиана частыми гостями будет съемочная группа телеканала «Спас», уже запланированы серия сюжетов о храме, документальный фильм, исторические очерки.

В новые обязанности Бориса Корчевникова теперь будет входить забота о монастыре и популяризация его деятельности.

«В уставе прописано проводить собрания. Всех, конечно, будет очень трудно собрать, ведь кто-то в Москве живет, кто-то в Крыму, но все же. Забота о монастыре, освещение каких-то мероприятий, которые у нас проходят. Ведь нас показывают по телевизору, это уже очень большое дело, что люди узнают о том, что есть такой монастырь, могут какие-то пожертвования осуществлять», — добавил архимандрит Иларион.

Он подчеркнул, что пожертвования будут направлены на восстановление царской обители, которая была практически разрушена во время войны.

Ранее ФАН рассказывал, что телеведущий Борис Корчевников уже долгое время страдает от тяжелых проблем со здоровьем. И хотя он не скрывает своего плохого самочувствия, но не любит вдаваться в подробности.