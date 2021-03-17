Аксенов рассказал ФАН, благодаря кому Крым находится под надежной защитой

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году — отправная точка новой истории полуострова. За семь лет в составе РФ тут произошло много значимых и качественных изменений, которые были бы невозможны без участия российских военных.

Как заявил в комментарии ФАН глава Крыма Сергей Аксенов, на всех этапах становления региона как субъекта Российской Федерации Министерство обороны РФ оказывало значимую помощь и ощутимую поддержку в решении важных и насущных вопросов.

«В августе 2020 года с помощью военных была решена стратегическая задача по развертыванию магистрального трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилищ, что позволило практически в полном объеме закрыть потребность города в питьевой воде», — сообщил Аксенов.

Действительно, летом 2020 года военные Минобороны уложили 15 линий трубопровода общей протяженностью около 900 км, чтобы обеспечить водой столицу Крыма — Симферополь. За счет этого город тогда начал получать порядка 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки.

Это стало возможным благодаря обращению главы республики к министру обороны Сергею Шойгу за помощью. К выполнению задачи были привлечены порядка 800 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники. Работы начались 10 июля, а закончились уже 9 августа 2020 года.

В ходе борьбы с коронавирусной инфекцией медицинские специалисты министерства обороны также оказали существенную помощь Крыму. В кратчайшие сроки в соответствии с поручением президента Владимира Путина и решением Шойгу были развернуты мобильные госпитали в Симферополе и Ялте.

Медицинские отряды специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота оказали высококвалифицированную медицинскую помощь крымчанам и внесли существенный вклад в борьбу с пандемией», — добавил Сергей Аксенов.

В декабре 2020 года военные врачи открыли военные лагеря в Ялте, на территории санатория Минобороны, и в Симферополе — на базе новой Республиканской клиники имени Семашко, чтобы помочь местным врачам и снизить на них ковидную нагрузку. Уже 11 февраля 2021 года мобильные госпитали были свернуты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

«Благодаря колоссальной поддержке нашего национального лидера, Правительства РФ и Министерства обороны России Крым сегодня находится под надежной защитой, никакая угроза и никакие вызовы полуострову не страшны», — констатировал Аксенов в разговоре с ФАН.

Военные Минобороны также построили и запустили водозабор на реке Бельбек в Севастополе, который во время паводков будет давать городу-герою порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки, а также экономить ресурс Чернореченского водохранилища. Военные РФ обеспечивают не только мирное небо над головой жителей Крыма, но и оказывают всевозможную помощь населению.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма на примере Одессы, Харькова и Киева увидели, какой участи им удалось избежать.