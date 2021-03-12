Все крымские отели теперь будут получать звезды в соответствии с качеством услуг

Симферополь, 12 марта. Каждая гостиница в Крыму и Севастополю получит свою звезду. О нововведениях в законодательстве предоставления гостиничных и туристических услуг сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова.

«Все гостиницы у нас должны пройти классификацию. Если до этого года, в зависимости от номерного фонда, какие-то гостиницы не должны были проходить классификацию, то теперь все гостиницы на территории РФ должны получить свидетельство о количестве присвоенных звезд», — подчеркнула Виктория Воронова.

Информация об этом должна быть представлена на сайте отеля или гостиницы. Также на сайте, согласно новым правилам, должно быть опубликовано полное название объекта размещения.

«Причем это должно быть не просто название гостиницы, условно «Солнышко», так что потом потребитель не знает, кому предъявлять претензии в случае некачественных услуг», ― добавила специалист Роспотребнадзора на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она также напомнила, что договор между туристом и гостиницей обязательно должен составляться в письменном или печатном виде, там должны быть отражены правильное наименование размещающей организации, стоимость и продолжительность проживания и основания, по которым договор может быть расторгнут.

Напомним, новые правила предоставления гостиничных и туристических услуг вступили в действие 1 января 2021 года.