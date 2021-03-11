По следам «Кавказской пленницы»: в Алуште придумали оригинальный квест

Легендарный советский фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» в основном был снят, как это ни странно, не на Кавказе, а в Крыму. Алуштинцы гордятся причастностью своего города к кинематографическому искусству и всячески рекламируют городские объекты так или иначе связанные с фильмом, превратив их в популярные экскурсионные маршруты.

Летом 1966 года во время съемок уже тогда известных советских актеров — Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова можно было встретить на улицах Алушты. Киноленту «Кавказская пленница» по праву называют народной. Ведь в эпизодических съемках, по подсчетам краеведов, снялись около 500 местных жителей. Фильм «Кавказская пленница» только за первый год проката посмотрели около 80 миллионов зрителей. А это — почти каждый третий житель бывшего Советского Союза.

Основные события фильма происходили в селе Лучистом у подножия горы Демерджи и в самом городе. Хотя с тех пор и прошло уже много лет, места, использовавшиеся при съемках, в большинстве случаев до сих пор остаются узнаваемыми.

Именно по следам этих съемок и был организован одноименный квест для автоледи, приуроченный к весеннему празднику. Суть квеста заключалась в том, чтобы каждая из пяти команд собрала семь фотографий известных мест, зашифрованных в логических загадках. Общение участников с организаторами происходило в онлайн-режиме. В каждом задании было зашифровано определенное место, в которое участники должны отправиться и сделать фотографию.

Одной из локаций квеста стал музей ретро-техники под открытым небом в селе Лучистом. Старые экспонаты автомобилей, мотоциклов, мопедов и других арт-объектов тоже неслучайно связали с фильмом. Ведь недалеко от этого места находится легендарный камень, на котором танцевала Наталья Варлей, скала, за которой она пряталась и «никулинский орех». Красивые виды гор Чатыр-Дага, Ай-Петри, Бельбекского каньона так же были сняты именно здесь.

Организатор мероприятия Татьяна Баден рассказала, что идея создания этого квеста принадлежит директору дома творчества «Подмосковье» Наталье Юшковой. По ее словам, в тех условиях, в которых люди сейчас находятся, им хотелось по-особенному поздравить женщин.

«Мне поручили организовать это мероприятие и работать над ним, конечно, пришлось очень долго. Возникла идея, чтобы наш квест был связан с фотографиями «По следам кавказской пленницы», потому что именно этот фильм является одной из визитных карточек нашего города. Самое интересное, что победитель квеста живет в Алуште всего два месяца. Сложно было определить локации таким образом, чтобы ни одна команда не столкнулась друг с другом. Нужно было просчитать скорость передвижения автомобилей, возможные ошибки, форсмажоры. Это было первое мероприятие, конечно, хотелось бы сделать его лучше, больше персонажей расставить, но пока у нас нет такой возможности и получилось все именно так. И я считаю, что получилось круто», — поделилась организатор.

Татьяна надеется, что теперь подобные квесты станут для Алушты доброй традицией, а проводить их, возможно, смогут но раз в месяц на разные темы.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму под Алуштой открыли выставку советских мопедов и автомобилей. Добрая сотня экспонатов выставлена вдоль дороги из Симферополя в Судак, ведущей через село Лучистое.