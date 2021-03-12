Преступление и наказание: в Крыму больше не церемонятся с «черными копателями»

Так называемая «черная археология» может быть достаточно прибыльным делом, однако итог всегда один — административная или уголовная ответственность, что может испортить жизнь любому. Поэтому стоит серьезно подуматься перед тем, как начать заниматься чем-то подобным.

В Крыму и Севастополе находится огромное количество объектов, которые представляют особую ценность для истории. Именно поэтому на территории полуострова ежегодно трудятся сотни профессиональных археологов, цель которых — рассказать об истории региона и древних народах.

Специалисты говорят, что многие такие объекты были разграблены, в том числе и в наше время. Причем, к сожалению, в этом могут быть замешаны не только «черные копатели», но даже и представители государственных предприятий и компаний. Безусловно, после 2014 года «черные археологи» перестали работать в Крыму так открыто, как это было при Украине, однако проблема до сих пор существует.

«Черные раскопки» при Украине

Более подробно об этом рассказал ФАН член общественной палаты Крыма, гендиректор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин. Он подчеркнул, что термин «черная археология» — неверен. Потому что это, скорее, мародерство и «черное копательство», но никак не археология.

«В период Украины это было настоящим бедствием, поэтому потери археологической и исторической науки культурного наследия были очень значительными. Мне сложно сейчас оценить это в каком-то эквиваленте, но ущерб был колоссальным. Достаточно сказать, что фактически все городище, весь некрополь Баклы (под Бахчисараем. — Прим. ФАН) был уничтожен такими копателями. То есть это было бедствие. Потом, после 2014 года, государство и правоохранительные органы очень серьезно занялись борьбой с нелегальными раскопками. На какое-то время по этому рынку был нанесен существенный удар, и эти грабежи прекратились, как и поиски с металлодетекторами», — подчеркнул собеседник издания.

Украина ушла, но копатели остались

По его словам, на данный момент уровень этого вида преступлений далек от украинских масштабов, но тем не менее он есть. Особенно активизировались «черные копатели» в период пандемии. Эксперт объяснил это тем, что люди стали перемещаться меньше, поэтому появились такие зоны, которые ими вообще не заняты.

«Возможно, у «черных копателей» появилось желание что-то найти и продать из-за денег, потому что у них стало с этим хуже. Основываясь на разных откликах, в том числе в СМИ и Сети, я — как человек, который немного следит за этим — могу констатировать, что 2020-й стал годом возрождения «черного копательства». То есть копатели снова начали промышлять этой деятельностью и, не стесняясь, выкладывать ролики в Сеть. Я вижу по этим видео, что разграблен какой-то неизвестный памятник периода русско-турецких войн, причем неизвестно, где он находится. Кроме того, даже возобновились попытки рытья в районе расстрелов на 11-м километре в столице Крыма, на феодосийском шоссе, где захоронены евреи города Симферополь в конце 41-го года. Там тоже появились новые покопы, о чем сообщили люди, которые их обнаружили. С этим явно нужно что-то делать», — заявил гендиректор Центрального музея Тавриды.

Собеседник ФАН отметил, что Центральный музей Тавриды получил в 2019 году большую коллекцию археологических предметов, которые были изъяты не у «черных копателей», а у контрабандистов, которые возили еще в эпоху Украины на территорию Крыма очень интересные предметы — они сейчас экспонируются в музее.

«Их стоимость мы не оценивали, но, думаю, несколько сотен тысяч долларов у них страховая стоимость есть», — констатировал Мальгин.

Проблема актуальна

По проблеме высказался и доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований ИА РАН Александр Масленников. Он отметил, что вопрос о «черных копателях» и незаконных раскопках в Крыму, как и в любых других регионах России, действительно, актуален, важен и очень болезненно воспринимается.

«Оценка ущерба от них в стоимостном выражении, так и того вреда, который нанесен науке, памятнику или государству, очень сложна. Конкретные цифры или иную статистику здесь представить, скорее, могут соответствующие компетентные органы», — заявил эксперт ФАН.

Количество преступлений снизилось

Обсудить эту тему ФАН удалось и с заместителем министра культуры Республики Крым — начальником департамента государственной охраны культурного наследия Андреем Ростенко. По его словам, в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что с 2014 года количество незаконных грабительских раскопок, проводимых «черными археологами», существенно снизилось, по сравнению с более ранним периодом.

«В первую очередь это стало возможным благодаря более тесному сотрудничеству министерства культуры Республики Крым с органами правопорядка, вовлеченности общественности в охрану культурного наследия. В это же время следует отметить, что, к сожалению, периодически приходится сталкиваться с недобросовестным отношением некоторых строителей к соблюдению законодательства в области охраны объектов культурного наследия, вследствие чего объекты археологии оказываются повреждены», — заявил собеседник издания.

Наказания никому не избежать

Благодаря проверкам состояния объектов археологии и сообщениям общественности такие факты сразу становятся известны. Нарушители несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.

Это иногда касается и представителей местных органов власти, которые пренебрегают законом и разрушают или повреждают тот или иной объект культурного наследия (ОКН) во время строительных или земляных работ. Дело в том, что стройки ведутся без соответствующих разрешений или с другими нарушениями.

Но злоупотребление закона не проходит бесследно. Так, например, за последнее время управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло незаконную деятельность руководства Симферопольского РЭС ГУП РК «Крымэнерго», ООО «Агропромышленный комплекс Крым», ООО «Ростовоблспецремстройгаз».

Известно, что в результате их противоправных действий были повреждены такие объекты культурного наследия, как скифское городище «Кермен-Кыр», грунтовый некрополь «Карасу-Баши» и древнее поселение, «таврские ящики». По фактам разрушения или причинения ущерба объектам культурного наследия были возбуждены уголовные дела по статье 243.1 УК РФ.

В 2020 году УФСБ пресекла деятельность семи каналов незаконного оборота археологических предметов. Удалось выявить организаторов, которые получили серьезные штрафы. Также у них конфисковали 800 археологических предметов на миллион рублей.

ФАН обратился в МВД по Крыму за комментарием по этим делам. Как только мы получим ответ — он будет опубликован.

Что пострадало при Украине

«В период нахождения Крыма в составе Украины разграбления объектов археологии не были редкостью. В 90‑е годы ХХ века в Крыму началось масштабное уничтожение и разграбление археологических памятников разных эпох. В качестве печально известного примера можно привести могильник, расположенный в балке Дурной Яр, неподалеку от городища Бакла в Бахчисарайском районе. На склонах тянущегося по несколько километров оврага находится раннесредневековый могильник, состоящий из глубоко вырытых в земле склепов. На протяжении многих лет территория могильника подвергалась разграблению и к настоящему времени могильник оказался практически уничтожен», — отметил начальник департамента государственной охраны культурного наследия Андрей Ростенко.

По словам Ростенко, больше повезло с могильником неподалеку от села Опушки Симферопольского района. Изначально могильник достаточно сильно пострадал от рук мародеров, однако с 2003 года началось изучение могильника с охранными целями профессиональными археологами. С 2016-м на базе «Опушкинская экспедиция» проходят археологическую практику студенты исторического факультета.

Ценное и ранее награбленное теперь в музее «Таврида»

«Самые ценные находки, изъятые у мародеров, можно увидеть в экспозиции Центрального музея Тавриды в Симферополе. Так, с 2018 года в музее начала работу обновленная экспозиция «Золотой кладовой», которая теперь включает в себя также и выставку предметов из древних, античных и средневековых памятников и захоронений, задержанных и изъятых в ходе проведения ФСБ России мероприятий по пресечению незаконного оборота культурных ценностей и конфискованных у «черных копателей», — добавил собеседник издания.

Заместитель министра культуры Республики Крым напомнил, что в настоящее время на территории полуострова расположено 2280 выявленных объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения.

«Кроме того, в ходе реализации инфраструктурных объектов (газопроводов, водоводов, линий электроснабжения, систем водоотведения, автодорог и прочего) каждый год специалистами-археологами выявляются десятки ранее неизвестных объектов археологии», — заявил Ростенко.

Эксперты уже не раз говорили, что история Крыма является неотъемлемой частью России, несмотря на то, что 23 года полуостров находился под юрисдикцией Украины. Теперь такого нещадного разграбления республики нет. И больше не будет — сейчас за сохранением памятников истории и культуры следят настоящие профессионалы, которые не допустят этого.

Тем более мы видим, что теперь ни с «черными копателями», ни с теми, кто нарушает закон, больше не церемонятся. Благодаря этому будущие поколения смогут увидеть вживую все те памятники, которые сегодня украшают Республику Крым.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему в Институте археологии РАН считают Крым уникальным местом для научных раскопок.