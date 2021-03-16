Крымчане обратились в ФСБ с жалобами на беспредел в Перевальном

Жители села Заречное Симферопольского района и садовых товариществ Ялтинского дачного массива записали открытое обращение в ГУ ФСБ по Республике Крым и региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации. Поводом для этого послужили не совсем понятные действия представителей граждан, чьи дачные участки попадают под изъятие для строительства автомобильной трассы в обход крымской столицы. Подробнее читайте в материале ФАН.

Камень преткновения

Вопрос прохождения скоростной автомобильной трассы Юго-Восточного обхода Симферополя вот уже полтора года держит жителей двух сел Добровской долины в напряжении. История с нашумевшим обращением селян к президенту Владимиру Путину в августе 2020 года должна была благополучно завершиться 9 ноября 2020 года проведением масштабных общественных слушаний. Но этого не произошло.

Как ФАН уже писал ранее, на общественные слушания было вынесено всего два варианта строительства дороги. При этом оба предполагают изъятие некоторого количества собственности у населения. Первый вариант подразумевал прохождение трассы через центр села Заречное вдоль Аянского водохранилища, второй — вдоль военного полигона вблизи действующей трассы Симферополь — Алушта. Остальные проекты по различным причинам оказались нереализуемы технически.

В ходе общественных слушаний подавляющим большинством голосов жителей более приемлемым был признан именно второй вариант. Согласно ему не придется сносить центр села и строить дорогу возле водохранилища. Но все же около 200 пустых земельных участков и около 30 строений в дачных кооперативах попадает под изъятие.

Самые активные представители проигравшего меньшинства мириться с поражением не пожелали и, по заявлениям жителей Заречного, развернули против них настоящую партизанскую войну.

Недовольное меньшинство

Как рассказали корреспонденту ФАН местные жители, «лидерами мнений» среди недовольных общественными слушаниями граждан являются два человека — Светлана С. и Елена С. На первый взгляд недовольство людей можно понять — в изъятии имущества мало приятного, даже с последующей компенсацией стоимости. Но жителей Добровской долины насторожило не это.

По словам главы контактной группы граждан по вопросу строительства скоростной трассы Евгения Крылова, женщины распространяют недостоверную информацию и откровенно запугивают людей, чтобы те отказались от поддержки принятого варианта строительства. Жителей пытаются убедить, что правительство якобы выкупит их имущество за копейки либо же вовсе конфискует жилье, оставив без крыши над головой.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с одним из жителей СНТ «Родничок» — Дилярой Зинабодиновой. По ее словам, Светлана С., пользуясь статусом, ведет сбор средств на судебные тяжбы против сельской администрации с целью добиться отмены результатов слушаний. При этом, как говорят местные жители, женщина «прославилась» в Добровской долине как человек с ярко выраженными антироссийскими взглядами: весной 2020 года в местной группе Viber она вела активную агитацию среди жителей Долины против принятия поправок в Конституцию.

«Я подтверждаю, что Светлана С. вела агитацию в группе «Заречное», в которой я нахожусь с ноября 2019 года, за то, чтобы люди не голосовали за поправки в Конституцию», — сказала жительница села Заречное Татьяна Глобина.

Ее слова также подтвердили опрошенные нами односельчане — Алексей Симонян и Наталья Киримова.

Также жители сообщают, что в процессе агитации Светлана С. неоднократно заявляла, что длительное время жила в Соединенных Штатах Америки, где работала юристом и даже вела некие дела с администрацией тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего.

Вторая женщина, на которую жалуются местные, — Елена С. — успела снискать себе славу местного либерала, неоднократно высказываясь о «продажности местных и республиканских властей, судебной системы и депутатского корпуса». Она участвует в ряде судебных процессов против сельской администрации в качестве истца, намереваясь отменить результаты общественных слушаний.

Патриотическое большинство

При этом подавляющее большинство жителей Добровского сельского поселения придерживаются позиции сохранения Аянского водохранилища, его экосистемы и предгорий горы Чатыр-Даг как градообразующего фактора для многих населенных пунктов Добровской долины.

В отличие от своих оппонентов, ядро группы составляют не собственники дачных объектов, чье имущество подлежит изъятию, а постоянные жители села Заречное, которым после строительства дороги предстоит жить в новых техногенных условиях. Именно они обратились к правительству в августе 2020 года с просьбой учесть мнение жителей в вопросе строительства Юго-Восточного обхода Симферополя.

Позицию своих оппонентов некоторые жители откровенно всячески осуждают и даже называют «либеральным беспределом».

«Согласитесь, поставить на кон несколько земельных участков и недостроенные здания против центра густонаселенного села — это какой-то либеральный беспредел. Они постоянно врут, обманывают, запугивают людей, искажают факты, обхаивают нашу страну, пишут на нас доносы. Пора это остановить», — заявил корреспонденту ФАН Евгений Крылов.

Что же тут криминального?

По мнению жителей, действия некоторых людей могут нанести вполне ощутимый ущерб государству и создать в Крыму реальную социальную проблему.

Дело в том, что еще с лета 2020 года ряд заинтересованных лиц вел среди жителей Добровского сельского поселения активное дезинформирование о процедуре изъятия участков, домов, выплате компенсаций и позиции властей в целом: людей старались убедить в том, что государство в ходе процедуры изъятия будет пренебрегать интересами граждан из-за якобы «коррумпированности крымского правительства». Эта информация целиком и полностью подтверждается Дилярой Зинабодиновой, проживающей в СНТ «Родничок».

По словам Крылова и других членов инициативной группы, та настойчивость и бескомпромиссность, с которой лидеры мнений «второго варианта» отстаивают свои земельные участки, навела их на подозрения, что женщины действуют не только в своих собственных интересах, но и защищают интересы третьих лиц, которые не спешат себя проявлять широкой общественности. А опрометчивые заявления Светланы С. о связях с администрацией президента США и общая антироссийская позиция ее соратников заставили их обратиться за помощью в ФСБ.

Ранее сообщалось, что вопрос строительства Юго-Восточного обхода Симферополя спровоцировал конфликт между жителями.