Жители Крыма предложили законный способ, как остановить застройки крымских парков

Форос, 11 марта. Строительство детского лагеря, которое ведется на территории Форосского парка, все еще обсуждается среди крымских активистов. Поскольку 200-летний парк относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ), люди не хотят, чтобы в нем вырастали новые здания.

По их мнению, строительство ведется варварскими методами, так как нарушается экосистема. Активисты считают, что детский лагерь можно построить в любом другом месте на Южном берегу Крыма, а не на территории ООПТ. Однако, как недавно сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с жителями Фороса, подрядчик не нарушал законы, начав строительство в парке. Все документы на строительство в порядке. При этом он сообщил, что за каждое поврежденное дерево в парке застройщиком будет высажено пять такой же породы.

Несмотря на это местные жители все равно ищут способы, как остановить стройку, поскольку из-за нее пострадали вековые деревья, а также скоро появится ряд массивных зданий, которым, как они считают, не место в парке. Общественники сообщили, что есть вариант добиться от компетентных органов, чтобы Форосский парк получил статус заповедника федерального значения, ведь тогда на его территории будет запрещено строительство.

В комментарии ФАН директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин объяснил, как в целом выглядит процедура получения нового статуса для парка. По его словам, у ООПТ есть несколько категорий, самая высокая — заповедники и национальные парки — они могут быть только федерального значения.

«Дальше идут заказники — они могут быть как федерального, так и регионального значения. Затем идут природные парки, которые находятся только в ведении краевых властей. В настоящее время Форосский парк относится к особо охраняемой природной территории регионального значения, а относится он к категории парков-памятников садово-паркового искусства. В связи с этим перевести его, допустим, в федеральную категорию, теоретически, возможно, но инициатором должны быть власти Республики Крым», — заявил собеседник издания.

Также он отметил, что любая деятельность на особо охраняемой природной территории регламентируется положением о ней. В данном случае, что касается Форосского парка, его положение утверждается региональной властью в лице министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Отметим, что ранее в Минприроды РК уже сообщили, что из 70 гектаров парка сейчас застроено всего 12%, при этом действующее положение допускает максимальную застройку ООПТ до 20% от общей площади. Получается, что есть свободные восемь процентов, которые сейчас и используются для строительства новых и реконструкции существующих объектов в Форосском парке.

При этом юристы говорят, что начало строительства и реконструкции в Форосском парке связано, в первую очередь, с тем, что в региональном законе есть всего несколько статей, которые бы регулировали охрану парков-памятников садово-паркового искусства. Однако они не регламентируют, например, кому и какие территории ООПТ могут быть переданы в собственность или аренду.

Кроме того, в законе есть такие лазейки, которые позволяют увеличивать площадь строительства в ООПТ за счет так называемых экспозиционных зон. Также эксперты обращают внимание, что крымский закон об ООПТ позволяет изменять целевое назначение земельных участков, поскольку сейчас нет на это прямого запрета.

То есть подобным положением дел может воспользоваться недобросовестный арендатор или инвестор, который будет использовать территории ООПТ в своих корыстных целях. В данном случае властям и компетентным органам необходимо постоянно контролировать вопросы выделения земель и их использования для избежания потери ценных территорий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Форосском парке в Крыму высадили деревья взамен срубленных в ходе застройки. Сергей Аксенов при этом заявил, что в Генеральной прокуратуре РФ создана рабочая группа, которая изучит все решения о выделении земли и застройки на побережье. На время проверок остановлены почти все стройки в 500-метровой береговой зоне на территории Крыма.