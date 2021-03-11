Постоянные сцены похорон и рыдания под окнами начали сводить жителей Евпатории с ума

Во внутренней части двора у домов №77 и №79 по улице 9 Мая в Евпатории уже почти три года работает временная церковь, в которой отпевают покойников. Открытые гробы и печальное песнопение по несколько раз в день, а также стенания и плач безутешных родственников буквально сводят с ума местных жителей. Некоторые бросили свое жилье, не выдержав ежедневных траурных картин. Однако не всем есть куда переехать из этого «похоронного рая».

Чаша терпения стала переполняться в тот момент, когда людям пришлось вынужденно находиться дома во время самоизоляции, карантина, а также при переходе на удаленную работу.

Местная жительница Татьяна рассказала ФАН о постоянном угнетенном состоянии — своем и соседей. Особенно она волнуется за детей, которые вынуждены часто лицезреть покойников и слушать заунывные молитвы служителей церкви. Это не добавляет оптимизма неокрепшей детской психике. И не все жильцы близлежащих домов являются верующими людьми, тем более православными. Часть жильцов — мусульмане, есть приверженцы и других религий или вовсе атеисты.

«У нас в доме есть две женщины, довольно молодые, но обе страдают тяжелыми недугами. Представляете, каково им постоянно наблюдать покойников? Так можно умереть раньше времени», — возмущается женщина.

Татьяна рассказала, что уже обращалась год назад к властям по вопросу переноса места отпевания в более подходящий для этого район, подальше от жилого сектора, однако ответа так и не получила. Похоронные процессии продолжаются, а построенная три года назад временная церковь так и работает в прежнем режиме. Живым по несколько раз в день настойчиво напоминают о бренности бытия. Жильцы считают это неэтичным и вредным для здоровья, психологического состояния и полноценной жизни. Обращения к главе администрации города примерно год назад также ничего не изменили.

Корреспонденту ФАН удалось сегодня связаться с главой городской администрации Евпатории Олесей Харитоненко. Она рассказала, что здание, о котором идет речь, является собственностью епархии православной церкви, земля для сооружения выделена на законных основаниях. Строится на данном земельном участке храм Андрея Первозванного. А пока обряды проходят во временном сооружении. Однако это не единственное место в городе для таких мероприятий.

«Есть специальный зал для отпевания на территории старого кладбища, которое было открыто, когда были жалобы от граждан, проживающих рядом с городским моргом. Но, наверное, выбор места обряда определяют заказчики. Возможно, им так удобнее. Ко мне непосредственно и официально никто из жильцов по данному вопросу не обращался. Если будут обращения, я могу переговорить с представителями религиозного учреждения. Думаю, можно найти взаимопонимание», — заверила Олеся Харитоненко.

Она также рассказала, что на городском кладбище в настоящее время строится храм Ксении Первозванной Петербургской. Там будет максимально удобно проводить все обряды, связанные с упокоением усопших. Глава городского совета заявила, что постарается уладить этот вопрос со всеми сторонами конфликта.

Следует отметить, что нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом, предусмотрено строительство различных зданий и сооружений на территории населенных пунктов, но при этом ни одно из них, в том числе сооружения религиозной направленности, не должны создавать неблагоприятную окружающую среду, а также угрозу здоровью и жизни граждан. Психологический настрой так же важен для человека, как и физическое здоровье.

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