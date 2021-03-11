В Ялте планируют построить объездную дорогу на ЮБК

Симферополь, 11 марта. В Ялте идет разработка проекта объездной дороги. Соответствующее заявление сделала глава администрации Ялты Янина Павленко в ходе совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов Крыма. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«В настоящий момент ведется разработка генерального плана Ялты и, соответственно, ПЗЗ. И мы уже в работе с Градпланом Москвы планируем объездную дорогу. Наши проектанты связываются с Минстроем России, так что эта работа, Сергей Валерьевич, в активной фазе уже сейчас находится», — сообщила Павленко главе республики.

По вопросу высказался вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, на данный момент готовится технико-экономическое обоснование объезда Ялты по горе Дарсан.

«У нас стоит задача пройти экспертизу в первом квартале 2022 года, понять предельный объем финансирования, потому что это будет непростое мероприятие — обход Ялты по горе Дарсан. Поэтому надо выбрать то оптимальное решение, которое будет устраивать федеральный центр с точки зрения и финансов, и дорожно-транспортной инфраструктуры города Ялты», — заявил Кабанов.

Сергей Аксенов в свою очередь выразил недовольство сроками разработки технико-экономического обоснования. Также он отдельно подчеркнул, что реализация проекта не должна идти вразрез с интересами местных жителей.

Напомним, что строительство транспортного обхода города Ялта входит в единый комплекс мер по обеспечению транспортной доступности юного побережья крымского полуострова. Данный комплекс включает в себя строительство Юго-Восточного транспортного обхода города Симферополя на участке Донское-Перевальное, строительство объездной дороги на въезде в город Алушта и транспортный обход Ялты по горе Дарсан с выходом на трассу Ялта-Севастополь.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов поручил Правительству Крыма перевыполнить планы по строительству дорожной сети республики в 2021 году.