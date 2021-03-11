Администрацию Феодосии оцепили после сообщения о «минировании»: ФАН узнал подробности

Феодосия, 11 марта. Утром в четверг специалисты тревожных служб оцепили здание городской администрации. Как рассказал источник ФАН в учреждении, сотрудников вывели около девяти утра на улицу, сейчас они ждут какую-либо информацию от правоохранителей. Причину эвакуации им не сообщили.

По предварительным данным, в госучреждение поступило сообщение о минировании, но официальных комментариев по этому поводу пока нет. Само здание администрации Феодосии оцеплено сотрудниками Росгвардии и МЧС.

Отметим, что в Феодосии подобный инцидент происходит не впервые. Второго марта, так же с утра, неизвестные «минировали» здание местного ГИБДД. Тогда так же пришлось оцеплять здание, информация оказалась ложной.