В Севастополе показали, каким станет реконструированный за 500 миллионов парк Победы

Севастополь, 10 марта. В Севастополе определили, каким будет обновленный Парк Победы. Общественникам представили план по реконструкции и благоустройству второй очереди Парка Победы в Севастополе. Слушания неоднократно переносились из-за множества правок в проект. Так, в новый проект внесли предложенные жителями города идеи по улучшению качества тротуарного покрытия, а также по мощению и малым архитектурным формам. Сегодня проект жителям Севастополя понравился.

«Проект был принят. Было одно существенное замечание — не должно быть в парке заборов и ограждений. Это абсолютно правильно на мой взгляд. Также хочу отметить отличную проработку визуализации проекта», — прокомментировала ФАН участница слушаний, архитектор Людмила Бодренюк.

Она также добавила, что проект будет воплощать в жизнь местная компания — севастопольский «Стройпроект». В ближайшее время проект будет представлен в холле Гагаринской администрации, а также на сайте исполнительного органа. После этого его рассмотрят на заседании Архитектурно-художественном совете при правительстве города, следом — экспертиза и реализация. Большая часть проекта должна быть реализована уже в 2021 году.

Тем временем набережную Парка Победы в Севастополе обещают благоустроить уже к лету. Работы уже ведутся. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что с подрядчиком, который начал демонтировать конструкции еще в прошлом году, расторгли контракт из-за несоблюдения сроков работ. Сейчас заключен контракт с новым подрядчиком. Набережную по планам соединят с основной аллеей Парка Победы, при этом автомобильного проезда вдоль парка со стороны моря не будет.

Напомним, первая очередь Парка Победы была сдана в 2019 году. Вторая очередь подразумевала увеличение площади парка с 39 до 51 гектара. На разработку проекта и его реализацию Севастополю дополнительно выделены 500 миллионов рублей.

Ранее ФАН рассказывал о том, что у границ Парка Победы выставили на продажу 74 сотки земли, где можно построить санаторий.