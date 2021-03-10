Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт пояснил, почему на совещании ОБСЕ украинцы перебивали журналистов из Крыма

Эксперт объяснил, почему на совещании ОБСЕ журналисткам Крыма не хотели давать слово

Симферополь, 10 марта. На онлайн-конференции, организованной на днях ОБСЕ и посвященной вопросам свободы СМИ, гендерного равенства и прав человека, представители Украины потребовали, чтобы участники из Крыма покинули мероприятие, перебив выступление Марии Волконской — главного редактора «Крымской газеты».

Это предложение затем поддержали представители США, Канады, Великобритании и ряда стран Европейского союза, в связи с чем Волконская позже была удалена с конференции. Кроме того, как призналась глава общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, которая тоже выступила на мероприятии, во время онлайн-совещания крымчане испытывали определенное давление со стороны.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН крымский политолог Иван Мезюхо. По его словам, очевидно, что недруги России во внешней политике в очередной раз пытались заткнуть рот крымчанам, потому что правда о Крыме от самих жителей полуострова рушит украинские и западные фейки о регионе.

«Чем больше правды о республике попадает в западные СМИ и чем больше достоверной информации появляется о полуострове во время международных политических дискуссий, тем сложнее внешнеполитическим врагам России врать о положении дел в Крыму.

Мы все уже привыкли к тому, что в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека или резолюциях Европарламента содержится фейковая информация о соблюдении прав человека в Республике Крым», — сказал эксперт.

Эксперт объяснил, почему на совещании ОБСЕ журналисткам Крыма не хотели давать слово

Также Мезюхо добавил, что крымчанам пытаются заткнуть рот на международных конференциях с целью того, чтобы об истинном положении дел в республике узнало как можно меньше человек. Однако подобное неадекватное поведение иностранных государств лишь порождает интерес в международном сообществе к тем событиям, которые на самом деле происходят в Крыму.

«Поэтому чем больше наших представителей гражданского общества будут перебивать на различных международных совещаниях и конференциях, чем чаще будут пытаться лишить их слова, тем больше будет расти заинтересованность со стороны и журналистского сообщества, и представителей политической сферы иностранных государств к российскому Крыму. Неадекватное поведение представителей иностранных государств ударит по ним же самим, я в этом убежден», — заявил собеседник издания.

Эксперт объяснил, почему на совещании ОБСЕ журналисткам Крыма не хотели давать слово

Отметим, что во время своего выступления Мария Волконская пригласила иностранных коллег посетить лично российский Крым. При этом с подобными предложениями ранее не раз выступали российские политические деятели, а также и сам президент России Владимир Путин.

Однако на сегодняшний день на полуострове не было ни одной официальной миссии представителей стран Запада, которые бы реально подтвердили нарушение прав человека в республике или другие ложные обвинения в адрес крымчан и России. Иван Мезюхо объяснил, почему так происходит.

«Ряд государств отказывается присылать свои официальные или даже неофициальные делегации на полуостров, чтобы продолжать врать о положении дел в Крыму. Ведь врать гораздо легче, когда не видел полуостров изнутри.

Надо сказать, что медиахолдинг, который возглавляет Мария Волконская, делает многое, чтобы правдивая информация о полуострове была доступна для иностранного читателя, выпуская англоязычную версию «Крымского журнала». Это ли не борьба гражданского общества полуострова за достоверную информацию о нашем регионе в мире?» — отметил эксперт.

Эксперт объяснил, почему на совещании ОБСЕ журналисткам Крыма не хотели давать слово

Несмотря на то, что ряд представителей иностранных государств отказываются приезжать в Крым, продолжил политолог, все-таки тенденция по посещению полуострова иностранными делегациями будет нарастать. Тем более что за все время нахождения Крыма в составе РФ республику уже посещали различного рода политики, общественные деятели, правозащитники.

«Причем порой это были представители тех государств, правительства которых на официальном уровне заявляют о непризнании Крыма частью России. Я думаю, что гражданское общество полуострова на уровне народной дипломатии продолжит борьбу за достоверность информации о положении дел в Крыму и по многим вопросам, в частности, о соблюдении прав человека на международном уровне», — констатировал Иван Мезюхо.

По его словам, отрадно, что в Крыму есть представители, которые занимаются этим вопросом, потому что такая деятельность в итоге принесет свои плоды.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, сколько стоит аренда авто в Крыму и какое авто лучше выбрать во время отпуска.

Новости партнеров