Эксперт пояснил, почему на совещании ОБСЕ украинцы перебивали журналистов из Крыма

Симферополь, 10 марта. На онлайн-конференции, организованной на днях ОБСЕ и посвященной вопросам свободы СМИ, гендерного равенства и прав человека, представители Украины потребовали, чтобы участники из Крыма покинули мероприятие, перебив выступление Марии Волконской — главного редактора «Крымской газеты».

Это предложение затем поддержали представители США, Канады, Великобритании и ряда стран Европейского союза, в связи с чем Волконская позже была удалена с конференции. Кроме того, как призналась глава общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, которая тоже выступила на мероприятии, во время онлайн-совещания крымчане испытывали определенное давление со стороны.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН крымский политолог Иван Мезюхо. По его словам, очевидно, что недруги России во внешней политике в очередной раз пытались заткнуть рот крымчанам, потому что правда о Крыме от самих жителей полуострова рушит украинские и западные фейки о регионе.

«Чем больше правды о республике попадает в западные СМИ и чем больше достоверной информации появляется о полуострове во время международных политических дискуссий, тем сложнее внешнеполитическим врагам России врать о положении дел в Крыму. Мы все уже привыкли к тому, что в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека или резолюциях Европарламента содержится фейковая информация о соблюдении прав человека в Республике Крым», — сказал эксперт.

Также Мезюхо добавил, что крымчанам пытаются заткнуть рот на международных конференциях с целью того, чтобы об истинном положении дел в республике узнало как можно меньше человек. Однако подобное неадекватное поведение иностранных государств лишь порождает интерес в международном сообществе к тем событиям, которые на самом деле происходят в Крыму.

«Поэтому чем больше наших представителей гражданского общества будут перебивать на различных международных совещаниях и конференциях, чем чаще будут пытаться лишить их слова, тем больше будет расти заинтересованность со стороны и журналистского сообщества, и представителей политической сферы иностранных государств к российскому Крыму. Неадекватное поведение представителей иностранных государств ударит по ним же самим, я в этом убежден», — заявил собеседник издания.

Отметим, что во время своего выступления Мария Волконская пригласила иностранных коллег посетить лично российский Крым. При этом с подобными предложениями ранее не раз выступали российские политические деятели, а также и сам президент России Владимир Путин.

Однако на сегодняшний день на полуострове не было ни одной официальной миссии представителей стран Запада, которые бы реально подтвердили нарушение прав человека в республике или другие ложные обвинения в адрес крымчан и России. Иван Мезюхо объяснил, почему так происходит.

«Ряд государств отказывается присылать свои официальные или даже неофициальные делегации на полуостров, чтобы продолжать врать о положении дел в Крыму. Ведь врать гораздо легче, когда не видел полуостров изнутри. Надо сказать, что медиахолдинг, который возглавляет Мария Волконская, делает многое, чтобы правдивая информация о полуострове была доступна для иностранного читателя, выпуская англоязычную версию «Крымского журнала». Это ли не борьба гражданского общества полуострова за достоверную информацию о нашем регионе в мире?» — отметил эксперт.

Несмотря на то, что ряд представителей иностранных государств отказываются приезжать в Крым, продолжил политолог, все-таки тенденция по посещению полуострова иностранными делегациями будет нарастать. Тем более что за все время нахождения Крыма в составе РФ республику уже посещали различного рода политики, общественные деятели, правозащитники.

«Причем порой это были представители тех государств, правительства которых на официальном уровне заявляют о непризнании Крыма частью России. Я думаю, что гражданское общество полуострова на уровне народной дипломатии продолжит борьбу за достоверность информации о положении дел в Крыму и по многим вопросам, в частности, о соблюдении прав человека на международном уровне», — констатировал Иван Мезюхо.

По его словам, отрадно, что в Крыму есть представители, которые занимаются этим вопросом, потому что такая деятельность в итоге принесет свои плоды.

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