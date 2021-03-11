Где Родина, а где — гетто: крымские татары честно ответили, как им живется в России

18 марта в Крыму отметят седьмую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. Такое решение было принято по итогам проведенного общекрымского референдума 16 марта 2014 года, на котором почти 97% населения поддержали воссоединение с РФ. За вхождение в состав России высказались не только русские жители Крыма, но и представители всех национальностей, проживающих на полуострове.

Между тем крымско-татарский вопрос по сей день остается главным поводом для политических спекуляций со стороны Украины и попыток вмешательства во внутренние дела России. В том, какие меры поддержки в области социально-экономического развития были реализованы за семь лет для представителей национальных автономий в российском Крыму, разбирался ФАН.

Законодательство

Вхождение Крыма в состав РФ ознаменовалось кардинальным изменением отношения государства к представителям народов, депортированных в советское время с территории Крымской АССР. По указу президента Владимира Путина, 21.04.2015 года объявлено Днем возрождения реабилитированных народов Крыма. Для реализации положений Указа в Крыму приняли 14 законодательных и нормативно-правовых акта.

«Законодательство Республики Крым в сфере регулирования правоотношений, связанных с национально-культурным и духовным возрождением армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, а также социальным обустройством соответствующих категорий граждан, носит характер динамично развивающегося, и по мере возникновения объективных социально-экономических факторов в нормативные правовые акты вносятся соответствующие изменения и дополнения», — отметили в правительстве Республики Крым.

Политические притязания Украины

Необоснованность политических притязаний все эти годы со стороны Украины корреспонденту ФАН подтвердили и сами представители крымско-татарского народа.

Так, председатель Региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров полагает, что с возвращением в родную гавань связана новая эпоха возрождения крымских татар на своей исторической родине.

«Вхождение в многонациональную семью народов России заложила мощный фундамент развития народа. Крым — Россия навсегда!» — отметил общественный деятель.

Как рассказал ФАН крымский татарин, житель Симферопольского района Эмир (попросил не называть его фамилии), он часто со стороны Украины, особенно от представителей «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен на территории РФ) в Киеве, слышит о том, что крымские татары находятся в Крыму как в гетто, якобы их тут удерживают силой, нарушая их права, что их угнетают и не дают жизни. Однако, по его словам, это далеко не так, это обман и провокации со стороны Киева. Многие крымские татары смогли получить намного больше прав, возможностей учить свой язык, легализовать жилье именно после 2014 года.

Говорит, сожалеет о том, что и сам даже в 2014 году уехал сначала на Украину, поверив обещаниям хорошей жизни и побоявшись якобы «репрессий» со стороны новой власти.

«Думал, что там будет лучше. Хотел сначала несколько лет поработать, а потом вывезти семью. Но все, что я зарабатывал, отдавал за жилье и еду. В Крым, где жила жена с детьми, почти ничего не отправлял. Зарплаты не особо большие, а цены — сумасшедшие. Да и разруха конкретная. Пытался с муниципальными властями договориться, в одном селе под Херсоном землю взять в аренду, дом построить, но там хотели такие деньжищи за «помощь», что я передумал и вернулся в Крым», — говорит Эмир.

Прожив там несколько лет, говорит мужчина, он понял, что гетто для его народа именно на Украине — никто их там не ждет и помогать не собирается. Недавно он с семьей благодаря господдержке получил документы, доказывающие его права на землю. Теперь планируют строить дом. Эту землю, признает он, еще при Украине пытался занять, но законно получил лишь недавно. Вообще на сегодняшний день уже порядка 5000 крымчан смогли получить выписки из реестра и стали полноправными владельцами земли, когда-то занятой на «полянах протеста».

Программа помощи крымским татарам

Главным двигателем в области социально-экономического развития стала принятая в 2015 году Государственная программа РК по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крыма — территория межнационального согласия». Подробности ее реализации корреспонденту ФАН рассказали в Государственном Комитете по делам межнациональных отношений РК.

Так, только за прошлый год более 620 семей получили свое жилье, а 600 людям предоставили единовременную материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму более 104 миллионов руб.

В рамках направления «Обеспечение межнационального единства» ФЦП создали 520 мест в дошкольных образовательных учреждениях в массивах компактного проживания граждан из числа реабилитированных народов Крыма. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 36 квартир, создать еще 520 мест в детских садах Симферополя и Симферопольского района.

«Таким образом, основными направлениями развития курируемых направлений в 2021 году являются ввод в эксплуатацию более 20 объектов жилищного, социального и коммунального назначения, выплата 50 гражданам компенсации за понесенные расходы за подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения и водоотведения на общую сумму 847,7 тыс. руб., осуществление грантовой поддержки деятельности национально-культурных автономий и общественных организаций, направленной на укрепление межнационального единства и согласия на сумму 2 млн. руб., а также проведение не менее 300 мероприятий этнокультурного характера, в том числе в муниципальных образованиях разного уровня», — сообщила ФАН заместитель председателя Госкомнаца РК Зарема Закирьяева.

К 2025 году по итогам реализации указанной ФЦП планируется достичь следующих ключевых показателей.

Эхо украинской политики

Между тем отголоски украинской политики в отношении крымских татар все еще проявляются, считает член Совета старейшин крымско-татарского народа «Намус» Руслан Эминов. По его словам, пока в Крыму прослеживается старая политика Украины, при которой крымским татарам отводится роль диаспоры. И это накладывает определенный отпечаток на всю политику, проводимую в отношении крымско-татарского народа.

«Большую роль сыграл закон Украины 1991 года, который ликвидировал нацию крымских татар и приравнял к диаспоре болгар, армян, греков, немцев. Российская Федерация является правопреемником Советского Союза, в котором действовал лозунг В. И. Ленина «Каждой нации — государственность!». Поэтому на территории СССР были созданы государственные образования: автономные области, округа и так далее. Даже 15 тысяч чукчей имеют свой автономный округ, 1524 еврея имеют свою область в Биробиджане. А 270 тысяч крымских татар не имеют никакого национального образования», — сказал Руслан Эминов корреспонденту ФАН.

Многие годы он активно продвигал идею воссоединения Крыма с Россией, встретил Крымскую весну и был удостоен медали за возвращение Крыма. Надежды на истинное восстановление в правах крымско-татарского населения Руслан Эминов связывает с признанием крымско-татарского народа отдельной нацией, образованной на территории крымского полуострова, и имплементации в отношении нее закона РФ о реабилитации репрессированных народов.

Ранее ФАН рассказывал о заявлении лидера «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещен на территории РФ) Рефата Чубарова о том, что нехватка воды в Республике Крым воспринимается крымскими татарами как фактор, который якобы сдерживает россиян от заселения полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.