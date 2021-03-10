В Крыму рассказали об уровне рождаемости на полуострове

Симферополь, 10 марта. За 2020 год в Республике Крым родились 18 868 человек, умерли 30 620 человек. Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

«При этом естественная убыль населения по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4143 человека, или на 54,4%», — сообщила Ольга Балдина.

Среди названных причин смерти людей проблемы с органами дыхания заняли лишь третье место.

«Более 50% — это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы кровообращения. Затем следует смертность от новообразований, и следующая причина — это заболеваемость органов дыхания», — рассказала специалист в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Если сравнивать с 2019 годом, то частота заболеваемости и смертности от болезней органов дыхания увеличилась вдвое.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму за 2020 год официальный уровень безработицы увеличился в 8,5 раза.