Жители республики пожаловались мэру Ялты на реальные проблемы на Южном берегу Крыма

Ялта, 10 марта. Глава Ялты Янина Павленко подвела краткий итог встречи с жителями Крыма, во время которой обсуждалась застройка Форосского парка. Она отметила, что доступ в парк и на пляжи будет полностью свободным, а застройщик сократит количество огораживаемой территории более чем в два раза. Также был принят еще ряд решений по благоустройству поселка и самого парка.

Кроме того, была создана инициативная группа из восьми активных местных жителей, которые будут докладывать об исполнении поручений и находиться на прямой связи с мэром Ялты и главой Крыма Сергеем Аксеновым, передает ФАН.

После встречи в Форосе Янина Павленко сообщила, что готова на следующей неделе посетить Симеиз, а затем и Ливадию, чтобы лично изучить все те проблемы, с которыми к ней обращаются граждане.

Вместе с тем она попросила крымчан сформировать волнующие вопросы к ее визиту. Также она отметила, что каждая встреча с жителями будет завершаться приемом граждан. При этом под ее постом в Facebook уже начали появляться комментарии с обращениями жителей Южного берега Крыма.

«Когда выезд в Алупку вас и Аксенова С. В.? Стройка на улице Приморской! Со сбрасыванием строительного мусора в огромных объемах прямо в море, на берегу огромная гора земли с мусором. Забор. Препятствие на берегу для прохода. Когда будет отсыпка пляжа Лазурный берег?! Когда построят причал в Алупке?!» — пишет пользователь Ольга Ларионова.

«Пусть все указанное реализуется — это огромный и сложный пласт работы и усилий. Важно, чтобы инициативная группа на протяжении всего времени реализации контролировала и помогала правительству и администрации своевременно корректировать объемы и виды работ в случае надобности», — отметил горожанин с ником Timophy Potapov – Meseniashyn.

Кроме того, местные жители интересуются, как продвигается решение вопроса по Пионерскому парку, который пытались застроить в Алупке.

В целом к Янине Павленко начали обращаться с самыми разными вопросами и предложениями, большинство из которых — узконаправленные. Например, строительство общежития для педагогов в Форосе и нехватка кадров в социальной сфере, проверка законности установки забора возле береговой линии, восстановление жилого дома после пожара и многое другое.

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