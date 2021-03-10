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Жители республики пожаловались мэру Ялты на реальные проблемы на Южном берегу Крыма

Жители республики пожаловались мэру Ялты на реальные проблемы на Южном берегу Крыма

Ялта, 10 марта. Глава Ялты Янина Павленко подвела краткий итог встречи с жителями Крыма, во время которой обсуждалась застройка Форосского парка. Она отметила, что доступ в парк и на пляжи будет полностью свободным, а застройщик сократит количество огораживаемой территории более чем в два раза. Также был принят еще ряд решений по благоустройству поселка и самого парка.

Кроме того, была создана инициативная группа из восьми активных местных жителей, которые будут докладывать об исполнении поручений и находиться на прямой связи с мэром Ялты и главой Крыма Сергеем Аксеновым, передает ФАН.

Жители республики рассказали мэру Ялты о реальных проблемах на Южном берегу Крыма

После встречи в Форосе Янина Павленко сообщила, что готова на следующей неделе посетить Симеиз, а затем и Ливадию, чтобы лично изучить все те проблемы, с которыми к ней обращаются граждане.

Вместе с тем она попросила крымчан сформировать волнующие вопросы к ее визиту. Также она отметила, что каждая встреча с жителями будет завершаться приемом граждан. При этом под ее постом в Facebook уже начали появляться комментарии с обращениями жителей Южного берега Крыма.

«Когда выезд в Алупку вас и Аксенова С. В.? Стройка на улице Приморской! Со сбрасыванием строительного мусора в огромных объемах прямо в море, на берегу огромная гора земли с мусором. Забор. Препятствие на берегу для прохода. Когда будет отсыпка пляжа Лазурный берег?! Когда построят причал в Алупке?!» — пишет пользователь Ольга Ларионова.

Жители республики рассказали мэру Ялты о реальных проблемах на Южном берегу Крыма

«Пусть все указанное реализуется — это огромный и сложный пласт работы и усилий. Важно, чтобы инициативная группа на протяжении всего времени реализации контролировала и помогала правительству и администрации своевременно корректировать объемы и виды работ в случае надобности», — отметил горожанин с ником Timophy Potapov – Meseniashyn.

Кроме того, местные жители интересуются, как продвигается решение вопроса по Пионерскому парку, который пытались застроить в Алупке.

В целом к Янине Павленко начали обращаться с самыми разными вопросами и предложениями, большинство из которых — узконаправленные. Например, строительство общежития для педагогов в Форосе и нехватка кадров в социальной сфере, проверка законности установки забора возле береговой линии, восстановление жилого дома после пожара и многое другое.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, какая средняя зарплата в Крыму и кто больше всего может зарабатывать на полуострове.

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