Жителей Крыма из-за пандемии перестало интересовать золото

Симферополь, 10 марта. В Крыму упал спрос на золото. Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина, передает корреспондент ФАН.

Розничная торговля в прошлом году в Крыму сократилась на 5,4%. Наибольший свой упадок розничная торговля пережила в апреле прошлого года – на 21%.

«Сократился спрос на ювелирные изделия, на ткани, на косметику за исключением мыла, на газеты и журналы. Но при этом параллельно возрос спрос на информационно-коммуникационные услуги продажа игр, игрушек, компьютеров, ну и конечно, на лекарственные средства», — сообщила Ольга Балдина в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она отметила, что эта статистика красочно подчеркивает влияние пандемии в прошлом году на нашу жизнь.

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