Более 47 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19

Симферополь, 10 марта. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил, что в регионе вакцину от коронавируса получили уже 47 тысяч человек, передает корреспондент ФАН.

«Из полученных на сегодняшний день 62 232 доз вакцины уже привито 47 526 человек. Из них уже 23 569 получили второй компонент», — заявил Остапенко.

Он призвал крымчан не отказываться от лечения в условиях стационара и своевременно обращаться к врачам, так как процент пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания имеет прямую зависимость от количества людей, не получивших медицинскую помощь вовремя.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов поручил ужесточить контроль за проведением вакцинации на полуострове.