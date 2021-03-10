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Яхтенный туризм: зачем он нужен Крыму и можно ли на нем заработать миллиарды

Пресс-служба правительства СевастополяРазвитие Крыма не останавливается ни на минуту: постоянно идет строительство социальных и других объектов, ремонтируются и строятся новые дороги, реализуются и разрабатываются множество проектов, направленных как на улучшение жизни самих крымчан, так и на привлечение туристов.

По мнению экспертов, один из самых перспективных проектов, который может серьезно повлиять на увеличение турпотока в республику, — развитие яхтенного туризма. Однако для этого предстоит проделать колоссальную работу, поскольку при Украине в эту отрасль ничего не вкладывалось, впрочем, как и во многие другие.

Эксперты говорят, что для реализации задуманного надо не менее 50 млрд рублей. Когда яхтенные марины будут построены и процесс будет полностью отлажен, то налоговые поступления ежегодно могут составлять от 5-10 млрд рублей в год, а может и больше. Но здесь берется в расчет не только эта отрасль, но и другие, которые получат прирост от развития яхтинга. Также многое зависит от того, сколько яхт будет останавливаться в республике, и как дальше будет развиваться ситуация с санкциями против Крыма. 

Пресс-служба правительства Севастополя

Более подробно о развитии яхтенного туризма в Крыму рассказал в комментарии ФАН председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Для начала нужен закон

Профильные комитеты законодательных органов государственной власти Калининградской области, Ростовской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Севастополя уже поддержали инициативу комитета Госсовета РК о разработке модельного проекта закона субъектов РФ «О развитии яхтенного туризма». Но, к сожалению, мероприятия по подготовке проекта вышеуказанного закона перенесены на 2021 год из-за эпидемиологической ситуации.

«О соответствующем федеральном законе можно будет говорить после того, как на региональном уровне будут приняты отраслевые законы. Это внесет ясность в терминологию, а также создаст единые правила для яхтсменов, занимающихся спортом, бизнесом или путешествиями в данной отрасли.

Закон урегулирует отношения между министерствами, ведомствами и службами в данной отрасли. Это даст толчок в развитии не только яхтенного и круизного туризма, но также и развитию спорта», — сказал собеседник ФАН.

Пресс-служба правительства Севастополя

Надо вернуть яхты из-за рубежа

По его словам, на сегодняшний день яхтенный туризм является одним из наиболее прибыльных видов туризма во всем мире, но парусный спорт и яхтинг слабо развит как в Крыму, так и в России в целом. При этом есть природные возможности и растущий спрос, но нет ни инфраструктуры, ни флота, ни соответствующей законодательной базы. Поэтому и был подписан меморандум с Краснодарским краем о взаимодействии в этом направлении.

Черняк отметил, что развитие яхтинга является наболевшей проблемой для всей России, поскольку, по данным ведомства, в среднем российские владельцы яхт платят за стоянки за рубежом около 200 млн евро в год.

«Нашим комитетом была проведена большая работа: были проведены регаты, конференции на эту тему, что очередной раз привлекает внимание к необходимости урегулирования вопросов данной отрасти и упрощения законом процедур, а также возврат яхт из-за рубежа.

Для России как морской державы, развитие яхтинга и яхтенного спорта — первостепенная задача, поскольку это влечет вопросы не только туризма, но и развития спортивных парусных школ, водных видов спорта на воде и под водой, круизных сообщений и подготовки молодых кадров в этой отрасли», — добавил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Пресс-служба правительства Севастополя

У Крыма большие перспективы

На данный момент, по словам Алексея Черняка, в Крыму есть несколько сотен причалов, построенных еще в советское время, но большинство из них на сегодняшний день разрушены.

«Республика имеет большой потенциал для развития яхтенного туризма и создания здесь сопутствующей инфраструктуры. Однако в приоритете — не восстановление старой портовой инфраструктуры, а создание новых проектов, соответствующих современным реалиям Крыма.

В планах создать 17 яхтенных марин, в том числе портов-убежищ и портов-причалов, где в случае шторма или поломки могли бы остановиться моторные и парусные судна. Марины построят в Керчи, Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории, поселке Черноморское за средства инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства», — отметил он.

Пресс-служба правительства Севастополя

Как говорит собеседник ФАН, для бизнеса это направление — абсолютно чистый лист, поскольку не надо ничего ломать, реконструировать — можно начинать с чистого листа. Он отметил, что потенциальные инвесторы из Китая рассматривают вопрос покупки круизного корабля, который курсировал бы вдоль побережья Краснодарского края и Крыма.

«В отрасль необходимо привлекать инвесторов и внедрить государственно-частное партнерство. Это строительство и ремонт маломерных судов, ремонт берегоукрепительных сооружений и углубление фарватеров, все это развивает экономический потенциал и увеличивает дополнительные рабочие места», — констатировал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с ФАН.

Пресс-служба правительства Севастополя

Как это будет выглядеть на деле

Очевидно, что развитие яхтинга крайне актуально для Крыма, тем более что полуостров располагает благоприятными условиями для плавания на яхтах. Первая яхтенная марина в республике может появиться в Балаклаве, тем более проект уже частично согласован правительством Севастополя.

Также разрабатываются проекты для других прибрежных городов Крыма: Ялты, Евпатории, Феодосии, Коктебеля, Керчи. Предполагается, что на территории марин будут находиться не только причалы для яхт, но и вся сопутствующая инфраструктура, необходимая для качественного отдыха: гостиницы, бассейны, пляжи, паркинги, заправочные станции и многое другое.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым готовится к курортному сезону без воды — рассматривается пессимистичный вариант.

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