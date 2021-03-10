Яхтенный туризм: зачем он нужен Крыму и можно ли на нем заработать миллиарды

Развитие Крыма не останавливается ни на минуту: постоянно идет строительство социальных и других объектов, ремонтируются и строятся новые дороги, реализуются и разрабатываются множество проектов, направленных как на улучшение жизни самих крымчан, так и на привлечение туристов.

По мнению экспертов, один из самых перспективных проектов, который может серьезно повлиять на увеличение турпотока в республику, — развитие яхтенного туризма. Однако для этого предстоит проделать колоссальную работу, поскольку при Украине в эту отрасль ничего не вкладывалось, впрочем, как и во многие другие.

Эксперты говорят, что для реализации задуманного надо не менее 50 млрд рублей. Когда яхтенные марины будут построены и процесс будет полностью отлажен, то налоговые поступления ежегодно могут составлять от 5-10 млрд рублей в год, а может и больше. Но здесь берется в расчет не только эта отрасль, но и другие, которые получат прирост от развития яхтинга. Также многое зависит от того, сколько яхт будет останавливаться в республике, и как дальше будет развиваться ситуация с санкциями против Крыма.

Более подробно о развитии яхтенного туризма в Крыму рассказал в комментарии ФАН председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Для начала нужен закон

Профильные комитеты законодательных органов государственной власти Калининградской области, Ростовской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Севастополя уже поддержали инициативу комитета Госсовета РК о разработке модельного проекта закона субъектов РФ «О развитии яхтенного туризма». Но, к сожалению, мероприятия по подготовке проекта вышеуказанного закона перенесены на 2021 год из-за эпидемиологической ситуации.

«О соответствующем федеральном законе можно будет говорить после того, как на региональном уровне будут приняты отраслевые законы. Это внесет ясность в терминологию, а также создаст единые правила для яхтсменов, занимающихся спортом, бизнесом или путешествиями в данной отрасли. Закон урегулирует отношения между министерствами, ведомствами и службами в данной отрасли. Это даст толчок в развитии не только яхтенного и круизного туризма, но также и развитию спорта», — сказал собеседник ФАН.

Надо вернуть яхты из-за рубежа

По его словам, на сегодняшний день яхтенный туризм является одним из наиболее прибыльных видов туризма во всем мире, но парусный спорт и яхтинг слабо развит как в Крыму, так и в России в целом. При этом есть природные возможности и растущий спрос, но нет ни инфраструктуры, ни флота, ни соответствующей законодательной базы. Поэтому и был подписан меморандум с Краснодарским краем о взаимодействии в этом направлении.

Черняк отметил, что развитие яхтинга является наболевшей проблемой для всей России, поскольку, по данным ведомства, в среднем российские владельцы яхт платят за стоянки за рубежом около 200 млн евро в год.

«Нашим комитетом была проведена большая работа: были проведены регаты, конференции на эту тему, что очередной раз привлекает внимание к необходимости урегулирования вопросов данной отрасти и упрощения законом процедур, а также возврат яхт из-за рубежа. Для России как морской державы, развитие яхтинга и яхтенного спорта — первостепенная задача, поскольку это влечет вопросы не только туризма, но и развития спортивных парусных школ, водных видов спорта на воде и под водой, круизных сообщений и подготовки молодых кадров в этой отрасли», — добавил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму.

У Крыма большие перспективы

На данный момент, по словам Алексея Черняка, в Крыму есть несколько сотен причалов, построенных еще в советское время, но большинство из них на сегодняшний день разрушены.

«Республика имеет большой потенциал для развития яхтенного туризма и создания здесь сопутствующей инфраструктуры. Однако в приоритете — не восстановление старой портовой инфраструктуры, а создание новых проектов, соответствующих современным реалиям Крыма. В планах создать 17 яхтенных марин, в том числе портов-убежищ и портов-причалов, где в случае шторма или поломки могли бы остановиться моторные и парусные судна. Марины построят в Керчи, Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории, поселке Черноморское за средства инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства», — отметил он.

Как говорит собеседник ФАН, для бизнеса это направление — абсолютно чистый лист, поскольку не надо ничего ломать, реконструировать — можно начинать с чистого листа. Он отметил, что потенциальные инвесторы из Китая рассматривают вопрос покупки круизного корабля, который курсировал бы вдоль побережья Краснодарского края и Крыма.

«В отрасль необходимо привлекать инвесторов и внедрить государственно-частное партнерство. Это строительство и ремонт маломерных судов, ремонт берегоукрепительных сооружений и углубление фарватеров, все это развивает экономический потенциал и увеличивает дополнительные рабочие места», — констатировал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с ФАН.

Как это будет выглядеть на деле

Очевидно, что развитие яхтинга крайне актуально для Крыма, тем более что полуостров располагает благоприятными условиями для плавания на яхтах. Первая яхтенная марина в республике может появиться в Балаклаве, тем более проект уже частично согласован правительством Севастополя.

Также разрабатываются проекты для других прибрежных городов Крыма: Ялты, Евпатории, Феодосии, Коктебеля, Керчи. Предполагается, что на территории марин будут находиться не только причалы для яхт, но и вся сопутствующая инфраструктура, необходимая для качественного отдыха: гостиницы, бассейны, пляжи, паркинги, заправочные станции и многое другое.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым готовится к курортному сезону без воды — рассматривается пессимистичный вариант.