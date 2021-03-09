В Крыму показали, как женщин в Симферополе поздравляли с 8 Марта на украинском языке

Симферополь, 9 марта. В центре Симферополя накануне прошел флешмоб, посвященный празднику 8 Марта. Волонтеры в образах донских и запорожских казаков, а также крымскотатарских джигитов поздравляли женщин на трех языках.

Возглавлял шествие князь Григорий Потемкин-Таврический как главная историческая личность во время вхождения Крыма в состав Российской империи.

Светлейший князь обращался к женщинам «сударыня» и как истинный придворный вельможа дарил цветы, раскланивался, чем вызвал живейший интерес со стороны женского пола. С ним захотели сфотографироваться практически все женщины, которых он поздравлял.

Остальные участники акции тоже раздавали тюльпаны, донские казаки говорили: «Поздравляю», запорожцы: «Вітаємо зі святом!», джигиты: «Хайырлайым!». Женщины улыбались, с радостью принимали подарок, и скоро на улице не осталось ни одной из представительниц прекрасного пола, у которой не было бы в руках алого тюльпана.

Сегодня в Крыму достаточно холодно, +3 градуса, и на улицах немноголюдно. Волонтерам пришлось сделать несколько проходок по главным улицам, чтобы раздать 200 цветов, которые они с собой принесли.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что сегодняшняя акция говорит о том, что акция демонстрирует единство крымских народов и несет в себе глубокий исторический смысл вхождения Крыма в состав Российской империи.