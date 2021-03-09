Аксенов подвел итоги встречи с жителями Крыма по застройке Форосского парка

Форос, 9 марта. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, мэр Ялты Янина Павленко, а также представители разных министерств сегодня встретились с жителями полуострова, чтобы разъяснить ситуацию со строительством шести объектов на территории Форосского парка.

По словам Аксенова, все требования законодательства при строительстве детского лагеря в парке были соблюдены, как и этажность зданий — одно из них будет восьмиэтажное, однако два из этих этажей будут находиться под землей. В связи с этим он отметил, что все объекты будут построены, передает корреспондент ФАН.

При этом, как того и требовали местные жители, застройщик сократит количество огораживаемой территории более чем в два раза — до трех гектар вместо семи. Глава Крыма также заявил, что подрядчик за каждое поврежденное дерево высадит в Форосском парке пять новых, причем такой же породы. Скорее всего, это будет проходить под наблюдением специалистов Никитского ботанического сада.

«Обращаю внимание, что доступ на территорию парка и к пляжам останется свободным, а пляжи будут дополнительно благоустроены. Хочу поблагодарить коллег, которые эффективно отработали ряд поручений, которые были даны в рамках прошлой поездки. В таком темпе нужно продолжать работать — быстро, оперативно, а главное — в тесном контакте с местными жителями», — заявил он.

Также Сергей Аксенов провел личные разговоры с некоторыми местными жителями, на вопросы которых он не успел ответить во время мероприятия, поэтому о чем именно они общались, неизвестно, но скорее всего, так же поднимались актуальные вопросы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму показали, какой станет обновленная набережная Коктебеля после реконструкции.