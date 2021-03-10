Крымчане покупают электрошокеры для защиты от бродячих собак

Симферополь, 10 марта. В Крыму обострилась проблема беспризорных животных. Из-за страха заражения коронавирусом многие хозяева выбросили своих питомцев на улицу, где те посбивались в стаи и доставляют ощутимые неприятности местным жителям. В подробностях проблемы разбирался корреспондент ФАН.

В Каменском массиве Симферополя уже не первый месяц жалуются на огромные стаи бродячих собак. Как рассказывают сами жители Каменки, несмотря на заверения врачей, некоторые симферопольцы, боясь заразиться коронавирусом от своих питомцев, около полугода назад стали вывозить их за город. И в первую очередь — в Каменку.

«Меня беспокоит, что очень много у нас бродячих собак, а на данный момент еще и много очень щенят. Собаки ощенились. Переживаю, что они иногда даже кидаются, защищая своих щенят. Они ходят стаями — у меня напротив дома стая из пяти щенков и семь-восемь взрослых собак», — рассказывает Наталья Везель.

Ее слова подтвердила другая жительница Каменского массива — общественница Екатерина Артемина.

«Собак в последнее время стало очень много. И очень большое количество собак повыбрасывали люди во время коронавируса. И сейчас, по сравнению с прошлой весной, их в два-три раза больше. Если прошлой весной стая собак у меня рядом с домом в поле была штучек 15 всего, то в этом году их уже огромная толпа. Если мы видим, что они бегут куда-то или рядом находятся, то мы вынуждены убирать детей с детской площадки», — сообщила Артемина.

Она добавила, что собаки стали реальной проблемой, но ни в единой диспетчерской службе, ни в администрации города четкого ответа на вопрос, что делать с этими животными, пока не дали.

Схожая ситуация и в Симферопольском районе — село Заречное уже много месяцев страдает от бездомных собак. Из-за страха за свое здоровье и безопасность детей люди покупают электрошокеры и перцовые баллончики.

«В Заречном, действительно, сложилась сложная ситуация с бродячими собаками. Местные жители говорят, что вина отчасти здесь лежит на местном приюте, из которого постоянно раздается собачий лай, а также очень неприятный запах. Кстати, нечистоты иногда сливаются в речку Аян, а также нередко люди видели, как там не закрывают калитку и оттуда выбегают собаки, нередко бойцовых пород. Местные жители начали вооружаться шокерами и перцовыми баллончиками, так как переживают за себя и своих детей», — прокомментировал ситуацию местный общественник, глава ТОС «Заречное» Евгений Крылов.

Жители окрестных деревень жалуются на засилье бездомных кошек, которые сбиваются в группы по пять-восемь, а то и 20 особей. Животные стараются держатся там, где отзывчивые хозяева делятся с ними едой.

Как рассказывают жители, некоторые коты научились открывать двери в подсобные помещения и пролезать даже через узкие решетки на окнах. Они крадут и портят еду, а также разносят различные заболевания, которые при таком количестве животных стали уже обыденностью.

Вопрос со строительством специальных приютов для бездомных животных стоит остро во многих регионах страны. Для решения проблемы в Крыму прорабатывается несколько проектов. Один из них — многострадальный муниципальный приют в Симферополе, рассчитанный на 148 мест для животных в крытых вольерах.

Почему многострадальный? Его строительство началось в 2018 году, на него выделили порядка 50 миллионов рублей, но дела особо не продвигаются: по сообщению администрации города, объект находится на стадии завершения строительства. Обещали, что первую очередь приюта сдадут 10 марта.

ФАН обратился с вопросами по этой теме в администрацию Симферополя, к представителям муниципальных образований, ветеринарам и волонтерам. Их ответы будут опубликованы в ближайшее время на сайте ФАН.