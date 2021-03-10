Жителей Севастополя возмутила реклама с мужчиной в розовой блузке

Севастополь, 10 марта. Билборд с рекламой салона красоты возмутил севастопольцев. На рекламном щите изображен мужчина в женской одежде в экстравагантной позе. Местные жители в комментариях очень возмутились размещением подобной рекламы, некоторые даже назвали ее пропагандой гомосексуализма.

«Какая служба отвечает за билборды, которые висят по городу? Стоит кто-то мужского пола, одетое в женскую одежду. Многие жители возмущены увиденным», — сообщили горожане на личной странице мэра Севастополя Михаила Развожаева.

Людей особенно возмутило то, что через дорогу от рекламного щита находится школа. Корреспондент ФАН спросил у проходящих мимо школьников, как они относятся к подобному рекламному ходу. Ребята ответили, что сегодня такое разнообразие в Сети и в кино, поэтому новое поколение подобные рекламы не замечает. В самом салоне о резонансе, который вызвал их баннер, уже в курсе.

«Нас неправильно поняли. Никакого гомосексуального подтекста в рекламе нет. Парень-модель снят в Соединенных Штатах от GUCCI. На нем есть подтяжки? Эти брюки для него специально шил сам известный дизайнер. Мы заменим баннер, когда придумаем новый сюжет», — рассказала ФАН управляющая магазином.

В Департаменте городского хозяйства отреагировали на призывы севастопольцев убрать баннер и сообщили об этом под комментариями оскорбленных людей.

«После мониторинга 09.03.2021 г. было направлено письмо в антимонопольную службу о принятии мер в рамках компетенции», — сообщил представитель горхоза на странице Михаила Развожаева.

Напомним, размещение вызывающего контента на рекламных баннерах в Севастополе не редкость. ФАН уже рассказывал о рекламе интим-магазина, который сообщал людям с билборда о том, что пробки бывают не только дорожными.