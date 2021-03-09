Аксенов приехал в Форос проверить ситуацию со строительством детского лагеря в парке

Форос, 9 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Форос, чтобы снова пообщаться с местными жителями, которые выступают против строительства детского лагеря на территории парка. Корреспондент ФАН с места событий передает, что также на месте находятся глава Ялты Янина Павленко, министр курортов Вадим Волченко, вице-премьер Елена Романовская, министр экологии Геннадий Нараев, представители застройщика и СМИ.

Масштабное строительство в парке началось несколько месяцев назад. Местные жители забили тревогу, когда в ходе строительных работ начали вырубать ценные реликтовые деревья. Застройщик утверждает, что на месте старых строений (здесь были конюшня и летний кинотеатр) появятся детский лагерь и бассейн к нему. В прошлый приезд глава Крыма сообщил, что на этом месте строительство ведется законно, все документы подготовлены именно под детский лагерь. 7 марта здесь провели высадку деревьев. Янина Павленко заявила, что прошедшая высадка не была компенсационной, этой работе только предстоит свершиться.

Сегодня на встрече с общественниками глава Ялты Павленко сообщила, что в поселке отремонтируют старое здание клуба. На эти цели уже в этом году выделят 17 миллионов из бюджета республики.

Местные жители очень бережно относятся к парку и боятся любого появления там строительной техники. Причем, кроме уже ведущейся застройки, жители опасаются, что усадьба Кузнецова в Форосе тоже может «преобразиться». Сергей Аксенов успокоил их, сообщив, что в усадьбе, расположенной на территории Форосского парка, не будет никакого бутик-отеля. Янина Павленко подтвердила, что объект станет только музеем, это уже согласовано с профильным министерством. ФАН далее следит за ситуацией и расскажет, чем закончится сегодняшняя встреча.