В Крыму незаконно вырубили десятки реликтовых деревьев можжевельника

Бахчисарай, 9 марта. Двое мужчин задержаны после того, как устроили массовую вырубку реликтовых деревьев можжевельника в Бахчисарайском районе. Уничтожение растений произошло на территории лесничества недалеко от села Красный Мак.

Как сообщили в крымском отделе МВД, двое молодых парней незаконно спилили около 40 кустарников можжевельника. Задержание полиция провела совместно с лесниками Бахчисарайского района. Подозреваемых поймали на месте преступления с уже напиленными бревнами.

Подозреваемые говорят, что решились на такой шаг из-за отсутствия денег. За незаконную вырубку ценного можжевельника им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. При этом один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, совершив кражу.

Отметим, что можжевельник является уникальным растением, которое благоприятно влияет как на оздоровление человека, так и улучшение экологии в целом.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму власти разбираются с вопросом вырубки деревьев на территории Форосского парка, где идет строительство детского лагеря. На днях в парке провели компенсационную высадку деревьев.