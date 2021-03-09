Стали известны подробности ДТП с «перевертышем» в Крыму

Феодосия, 9 марта. В поселке Приморский в Феодосии произошло ДТП — авто, по предварительным данным, врезавшись в ограждение, перевернулось. Как стало известно ФАН, водитель на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Легковушка в результате ДТП опрокинулась на крышу. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

«Пострадал водитель авто. У него закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб лобной части головы. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Крыму.

Сам водитель отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее ФАН опубликовал видео последствий лобового столкновения автомобилей в Севастополе.