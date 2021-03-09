 «Белый концерт» и тысячи тюльпанов: как в Севастополе отметили 8 Марта

Севастополь, 9 марта. Корреспондент ФАН побывал на праздновании Международного женского дня в Севастополе. В этот праздничный весенний день в преддверии «Белого концерта» площадь Нахимова расцвела тюльпанами. По всей стране прошла акция «Вам, любимые!» — Севастополь не остался в стороне.

Молодежь Севастополя поздравляла прохожих девушек и женщин с праздником. Ребята дарили тюльпаны и хорошее настроение.

«Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, тети и учителя. Сегодня вы отмечаете Международный женский день и мы, молодежь Севастополя, решили вас поздравить. Сегодня на площадь Нахимова вышло более 40 добровольцев, чтобы подарить вам положительные эмоции в этот прекрасный день. Ваше хорошее настроение и улыбки грели нам душу. Спасибо вам за все», — говорит активист Иван Рева.

В Севастополе 8 марта главную площадь города-героя наполнили весенним теплом и красками. В программе «Белого концерта» были яркие номера из российских и бродвейских мюзиклов (Mamma Mia, «Шербургские зонтики», «Призрак Оперы», «Красавица и чудовище», «Ромео и Джульетта» и других).

Гостей праздника также ждали выступления детского музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна», Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, Севастопольского Академического театра танца имени Елизарова и Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

Ведущими концерта стали заслуженная артистка России Екатерина Гусева и участник телевизионного проекта «Голос» Алексей Романов.

«Спасибо губернатору и волонтерам, что организовали для нас такой праздник. Давно я не чувствовала себя так хорошо, очень приятно, что для нас проводят такие мероприятия. Впервые за долгое время я почувствовала, что я не одна – спасибо!» — говорит зрительница концерта Мария Колюгина.

Так прошло празднование 8 Марта в городе-герое Севастополе.