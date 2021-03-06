В школах и садиках Севастополя установят смесители с фотоэлементами для экономии воды

Севастополь, 6 марта. В школах, детских садах и других государственных учреждениях Севастополя установят смесители с фотоэлементами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент ФАН.

По его словам, необходимо устранять коммерческие и технические потери воды, поэтому установка фотоэлементов на смесители позволит сэкономить 30–40% воды, что достаточно много для города.

Он добавил, что сейчас проект проходит экономическое обоснование, однако установка новых смесителей начнется уже в этом году.

Напомним, на этой неделе состоялся технический запуск водозабора на реке Бельбек. На данный момент он работает в тестовом режиме, но уже на следующей неделе станет работать в полную силу.